Groupama-FDJ met kopmannen Küng en Madouas naar Dwars door Vlaanderen

Groupama-FDJ hoopt woensdag met Stefan Küng en Valentin Madouas een hoofdrol te vertolken in Dwars door Vlaanderen. Beide mannen verkeren in elk geval in uitstekende conditie.

Madouas maakte dit seizoen vooral indruk in Strade Bianche. De 26-jarige Fransman eindigde als tweede in de klassieker over onverharde wegen, na Tom Pidcock maar voor toppers als Tiesj Benoot, Rui Costa, Matej Mohoric en Pello Bilbao. Vorige week werd hij bovendien nog achtste in de E3 Saxo Classic.

Over de E3 Saxo Classic gesproken: Küng kwam in deze koers als zesde over de finish. De Zwitserse hardrijder was vorig jaar een van de smaakmakers in Dwars door Vlaanderen, al moest hij na een sterke finale toen genoegen nemen met een zesde stek.

De meeste aandacht zal uitgaan naar Küng en Madouas, maar wellicht kunnen Lewis Askey, Jake Stewart, Kevin Geniets, Fabian Lienhard en Oliver Le Gac daarvan profiteren.

