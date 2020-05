‘Grotendeels Italiaans najaar voor Vincenzo Nibali’ maandag 18 mei 2020 om 13:37

Vincenzo Nibali lijkt een hoofdzakelijk Italiaans programma te gaan afwerken in het tweede deel van het seizoen. De Italiaan zijn zinnen gezet op een derde eindzege in de Giro d’Italia en vormt het WK in Zwitserland zijn enige buitenlandse uitstapje, meldt La Gazzetta dello Sport.

De Giro d’Italia, de Olympische Spelen van Tokio, de Vuelta a España en het WK in Aigle-Martigny vormden in eerste instantie het hoofddoel voor Nibali. Maar net als zijn collega’s zag de 35-jarige Italiaan zijn jaar in de war geschud door het coronavirus. De Spelen van Tokio werden uitgesteld en op de nieuwe kalender van de UCI overlappen de Giro en de Vuelta elkaar.

Volgens La Gazzetta dello Sport mikt de ronderenner van Trek-Segafredo nu op een hoofdzakelijk Italiaans wedstrijdprogramma, dat moet beginnen met Strade Bianche. In de gravelkoers ging hij al acht keer eerder van start. Daarna volgen de Ronde van Lombardije en Milaan-San Remo, al moet de UCI officieel nog haar goedkeuring geven voor de nieuwe data van die twee koersen.

Dan rijdt Nibali normaal gesproken Tirreno-Adriatico in voorbereiding op het WK wielrennen, om vervolgens af te sluiten met de Giro d’Italia. Vooralsnog is het een programma met veel mitsen en maren, want ook het tijdstip en de locatie van het WK lijken nog niet zeker. Naar verluidt overweegt de UCI in verband met de coronamaatregelen om het WK in november in Qatar te houden.

Voorlopig programma Vincenzo Nibali

Strade Bianche (1 augustus)

Ronde van Lombardije (8 augustus)

Milaan-San Remo (22 augustus)

Tirreno-Adriatico (7-14 september)

WK wielrennen (27 september)

Giro d’Italia (3-25 oktober)