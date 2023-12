vrijdag 29 december 2023 om 15:09

Grote valpartij bij start van de mannen in Loenhout, ook Florian Vermeersch tegen de grond

Het startsein had nog maar net geklonken of een groot deel van het deelnemersveld lag al tegen de grond. Hoewel de favorieten hun weg konden vervolgen, kwam meer dan de helft van het deelnemersveld tot stilstand. De organisatie laat de cross doorgaan en legt het dus niet stil.

Op de beelden is niet goed te zien wie de valpartij veroorzaakte. Enkele van de slachtoffers waren Florian Vermeersch en Zdenek Stybar, die verder in het deelnemersveld startte. Uiteindelijk kon iedereen zijn weg vervolgen.

Mathieu van der Poel liep in de openingsfase geen averij op. De wereldkampioen startte op de eerste rij en kon zonder problemen het veld in duiken. De man van het moment is in Loenhout dé favoriet door de afwezigheid van concurrenten als Eli Iserbyt, Wout van Aert en Tom Pidcock.