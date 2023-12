vrijdag 29 december 2023 om 16:38

Grote drie treffen elkaar ook in X2O Trofee Baal

Het was al enige tijd bekend dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert elkaar zouden treffen in de X2O Trofee van Baal. Nu blijkt Baal toch het decor te worden voor een strijd tussen de grote drie. Tom Pidcock verschijnt ook aan de start.

Op voorhand werd gedacht dat we dit seizoen vier duels zouden krijgen tussen de drie grote heren in het veldrijden. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock hadden ieder Antwerpen, Gavere, Koksijde en Hulst op hun programma staan. Zojuist bevestigde Christophe Impens aan WielerFlits dat Baal nu kan worden toegevoegd aan dit rijtje.

In hoeverre de grote drie dit seizoen ook echt aan elkaar gewaagd zijn is een tweede vraag. Mathieu van der Poel is dit veldritseizoen ontketend en rijgt de ene na de andere zege aan elkaar. In baal krijgen de naast belagers van de wereldkampioen echter dus nog een kans om samen de strijd aan te gaan tegen de man van het moment.