Veel bezoekers in Gavere, maar: “De cross kan ook bestaan zonder de grote drie”

“Er is in het algemeen een heropleving in het veldrijden dit jaar. Je voelt dat er na covid opnieuw heel veel enthousiasme is om weer naar het veldrijden te komen”, aldus Van Den Spiegel. “Als de grote drie aan de start komen, dan scheelt dat wel wat in ticketverkoop, maar je mag het ook niet overschatten. Dit is dé periode van de cross, mensen hebben niks anders te doen. Het gaat om zo’n 10 à 20 procent tickets extra, maar ook niet meer dan dat. Mensen houden van veldrijden en komen ook graag naar de cross.”

Zo’n 12.000 à 15.000 mensen kwamen op tweede kerstdag naar de cross in Gavere kijken. “Dat zal voor Gavere wel een record zijn de laatste jaren, al heeft dat ook te maken met de nieuwe datum. Ik denk dat Diegem en Loenhout daar deze week nog wel zullen overgaan”, aldus Van Den Spiegel, die meent dat de cross niet afhankelijk is van Van der Poel, Van Aert en Pidcock. “Ik denk dat veldrijden in het huidige format ook kan bestaan zonder de grote drie. De aantrekkelijkheid heeft vooral te maken met hoe competitief een wedstrijd is.”

“Het is goed dat het niveau van de renners dicht tegen elkaar ligt, want spanning verkoopt. Onvoorspelbaarheid maakt succes. Op dit moment is het dus genieten dat de grote drie nog altijd graag naar de cross komen. In de toekomst denk ik wel dat we naar een korter en gebalder seizoen moeten. Maar daarvoor zullen er nog veel watertjes moeten worden doorzwommen.”