Groenewegen voegt Dauphiné toe aan programma: “Traject naar de Tour ingezet”

De voorbereiding op de Tour de France is voor Dylan Groenewegen al even begonnen. De Nederlandse sprinter heeft een vol programma tot Le Grand Départ op 1 juli 2023, met in juni zowel het Criterium du Dauphiné als de Ronde van Slovenië.

“Het traject richting de Tour de France is nu wel ingezet”, zei Groenewegen voorafgaand aan de door hem gewonnen Veenendaal-Veenendaal Classic. “Keulen, Dauphiné, Slovenië. Zo ziet mijn programma er uit naar de Tour. De vorm is goed, dus we gaan ons best doen.”

Zondag reed Groenewegen al in Rund um Köln, waar hij op de 17de plaats eindigde.

Wedstrijdprogramma Dylan GROENEWEGEN