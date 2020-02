Groenewegen tweede: “Misschien iets te dicht op het wiel van Jakobsen” zondag 9 februari 2020 om 17:26

Dylan Groenewegen denkt dat hij te dicht op het wiel van Fabio Jakobsen zat in de sprint van de slotrit in de Ronde van Valencia. De kopman van Jumbo-Visma werd in de vijfde etappe geklopt door landgenoot Fabio Jakobsen, die hij eerder al twee keer wist te verslaan. “De volgende keer moet ik zorgen dat ik iets meer de controle houd”, aldus Groenewegen.

De laatste etappe naar Valencia was slechts 97 kilometer lang en een massasprint onontkoombaar. Groenewegen werd in de laatste kilometer goed afgezet. “Ik zat in een goede positie, dat hadden we als ploeg goed voor elkaar”, zegt hij. “Ik zat bij Jakobsen in het perfecte wiel. Misschien zat ik er iets te dicht op, waardoor ik een zwieper niet kon opvangen. Daarmee verloor ik snelheid en toen was het eigenlijk om zeep.”

“Dat het vandaag niet lukt, is zuur”, reageert ploegleider Grischa Niermann op de ploegsite. “We hadden graag een derde etappezege mee naar huis willen nemen, maar dat is wielrennen. We hadden de etappe onder controle en Dylan zat waar hij moest zitten. Met twee etappezeges en de puntentrui hebben we een hele goede week gehad, de val van Tobias Foss (die zijn sleutelbeen brak, red.) helaas uitgezonderd.”