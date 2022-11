Groenewegen ook in 2023 sprintkopman BikeExchange-Jayco: “Grote ambities”

BikeExchange-Jayco heeft ook voor 2023 veel vertrouwen in Dylan Groenewegen. Afgelopen seizoen debuteerde de Nederlander bij het Australische team met meerdere overwinningen, waaronder een ritzege in de Tour de France. Hij was de aanvoerder van de sprintkern. “En onze sprinttrein is een van de beste ter wereld geworden”, vindt algemeen manager Brent Copeland.

“Het is leuk om te zien hoe de ploeg stappen maakt en het hele seizoen meedoet voor overwinningen in massasprints. Het is belangrijk voor ons om dat momentum door te trekken, want we hebben veel tijd en werk gestoken in onze sprintploeg”, zegt Copeland. Kaden Groves vertrekt weliswaar, maar daar is Blake Quick voor in de plaats gekomen. Ook Elmar Reinders zal onderdeel uitmaken van de trein, evenals Luka Mezgec, Luke Durbridge, Campbell Stewart en Kelland O’Brien.

“We geloven erin dat de nieuwe renners ons op het gebied van de massasprints een boost zullen geven. We hebben grote ambities met onze sprinters”, aldus de manager. Voor de klimmers ligt de lat ook hoog. Copeland zet in op het rijden van podiums, en dan met name in de grote rondes. Kopman Simon Yates heeft onder meer Chris Harper, Eddie Dunbar, Filippo Zana, Lukas Pöstlberger, Alessandro De Marchi en Zdenek Stybar erbij als helpers.

Balans

“Het winnen van rittenkoersen is een groot doel voor ons. We hebben verschillende getalenteerde renners die onze kopmannen kunnen steunen, in het hooggebergte en op de vlakke wegen in een grote ronde. We hebben een goed gebalanceerde selectie, zeker voor de heuvelachtige koersen. Een selectie die ons in staat stelt om volgend jaar weer een stap te maken, om in grote rondes het podium na te streven”, is Copeland ambitieus.

BikeExchange-Jayco heeft de selectie voor 2023 al rond. Het zal starten met 30 renners. Naast reeds genoemde nieuwkomers zijn ook jongelingen Welay Hagos Berhe, Rudy Porter en Felix Engelhardt nieuw in de Australische ploeg.