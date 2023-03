Groenewegen niet 100% fit voor Brugge-De Panne: “Door val in Milaan-Turijn”

Dylan Groenewegen is met zijn snelle benen een van de favorieten voor de overwinning in de Classic Brugge-De Panne, maar de Nederlander van Jayco AlUla voelt zich na zijn val in Milaan-Turijn niet 100% fit. “Het leek eerst niet zo erg, maar ik heb toch wel wat last van mijn bekken”, vertelde hij voor de start aan de verzamelde media.

De 29-jarige renner kwam exact een week geleden ten val in de slotfase van Milaan-Turijn. Groenewegen sprong wel meteen weer op zijn fiets en spurtte nog naar een tiende plaats, maar heeft nog altijd wel wat last van de naweeën van zijn crash. “Ik heb toch nog wel wat last van mijn bekken, maar ik voel me goed genoeg om te starten. De conditie is goed en we gaan voor een mooi resultaat.””

Groenewegen is dus optimistisch als het gaat over zijn eigen kansen. “Ik heb deze koers twee keer eerder gereden en dat verliep wel goed.” Wat heet: de Nederlander was in 2019 de beste in de Classic Brugge-De Panne en strandde vorig jaar op een tweede plaats. “Vorig jaar was ik net niet goed genoeg, maar vandaag zal het een andere wedstrijd worden. Ik hoop op goede benen, maar je moet eerst meezitten.”

Lees ook: Voorbeschouwing Classic Brugge-De Panne 2023 – Bizar sterk sprintersveld

Door de regen en de harde wind zal het waarschijnlijk een zware editie van de Classic Brugge-De Panne worden. “Ik hou wel van deze omstandigheden, al is het wel even omschakelen. Je bent er als sprinter op uit om zo zuinig mogelijk te rijden, maar nu zal het energie kosten om in de eerste groep te zitten. Er staat te veel wind om het gesloten te houden. We gaan echt wel koers krijgen.”