Groenewegen klaar voor laatste sprintritten: “Ik voel me goed en redelijk fris”

De rappe mannen hebben de voorbije dagen afgezien in de Tour de France, maar vandaag kunnen ze zich opmaken voor een nieuwe sprintkans. En dus heeft Dylan Groenewegen de achttiende etappe naar Bourg-en-Bresse met rood omcirkeld in het routeboek. “Ik ben klaar voor de laatste sprints”, blikt hij met het Algemeen Dagblad vooruit.

Mark Cavendish, Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Phil Bauhaus en nu ook Wout van Aert… De Tour de France heeft al afscheid moeten nemen van de nodige snelheidsduivels, maar Dylan Groenewegen is er nog gewoon bij. De renner van Jayco AlUla moest zich de voorbije dagen wel door en over de Alpen hijsen, maar Groenewegen kwam nooit in de problemen. “Ik voel me goed en redelijk fris”, is zijn conclusie in een interview met het AD.

“Als sprinter wil je nooit een slechte dag hebben in een bergrit, maar ik heb ze relatief eenvoudig overleefd. Ik moet hard trappen, maar ben nooit in tijdnood geweest. Mensen moesten een beetje lachen omdat ik het Critérium du Dauphiné reed, maar het gaat om overleven in deze zware Tour. Veel sprinters zijn al naar huis. Als je de benen niet hebt om de bergen te overleven, kun je ook niet sprinten in Parijs. En dat is waar ik voor getraind heb.”

Groenewegen is in deze Ronde van Frankrijk nog op zoek naar zijn eerste ritzege, maar krijgt wellicht nog drie kansen in de slotweek. Te beginnen met de rit van vandaag naar Bourg-en-Bresse. “Er komen nu nog twee of drie kansen aan, dat is iets moois om naar uit te kijken. Jasper Philipsen is natuurlijk in heel goede vorm, maar ook mijn vorm is goed. Ik word niet echt moe, dus dat is een goed teken. Ik ben klaar voor de laatste sprints.”

Controle

In de derde week van een grote ronde is het wel de vraag of de sprintersteams de boel nog kunnen controleren. “Het is hopen dat de ploegen van de sprinters die over zijn een mannetje op kop zetten, dan moet het normaal gesproken lukken. Ik heb heel veel sprinters in de bergetappes zien vechten in de grupetto. Nog meer dan ik. Ik neem aan dat ze dan ook willen sprinten, want anders weet ik niet waarom ze überhaupt nog in de Tour zouden zitten.”