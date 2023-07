Groenewegen kijkt uit naar rechttoe-rechtaan sprint: “Gisteren kon je snel ingesloten raken”

Video

Dylan Groenewegen moest bij de eerste sprinterskans van de Tour de France genoegen nemen met een achtste plaats. Vanaf een afstand zag hij hoe Jasper Philipsen perfect werd afgezet door zijn treintje, maar de Nederlander is niet bang dat de Belgische ploeg alle vlakke etappes gaat domineren. “Het is niet omdat ze de eerste sprintrit winnen dat dat meteen heel indrukwekkend is”, zei Groenewegen voor de camera van WielerFlits.

“Ik denk dat er heel veel sprinters kunnen winnen”, vervolgde de 30-jarige renner van Jayco AlUla. “Een geweldige lead-out is niet altijd het beste wat je kunt hebben. We gaan vandaag proberen om te profiteren.” Later legde de Nederlander uit waarom een ‘perfecte lead-out’ niet altijd geweldig is. “Ik denk niet dat je per se de beste aanloop hebt, als je op tweehonderd meter van de streep wordt afgezet. Soms is het ook goed om een beetje de slipstream te gebruiken.”

De finish is vandaag op het autocircuit van Nogaro. Wordt het een heel andere sprint dan gisteren in Bayonne? “Ik hoop het wel”, lachte Groenewegen. “Gisteren speelde geluk ook nog wel een beetje een rol. Je kon snel ingesloten raken. Uiteindelijk wint denk ik wel de snelste van gisteren, dus alle credits naar hem. Vandaag is echt een straight finish. Dat vind ik altijd wel mooi.”

Maandag raakte Groenewegen wat ingesloten. “Dat is ook sprinten. Na die U-turn liep het en beetje omhoog. We hadden verwacht dat er daar wel wat lijn in het peloton zou komen. Dat gebeurde niet. Het viel eigenlijk helemaal stil, waardoor we overspoeld raakten. Daar ging ons plan een beetje de mist in. Daarna kwamen we nog wel, maar raakten we weer ingesloten op rechts, moesten we weer opnieuw opstarten. Toen was het wel klaar.”

Er staan dit jaar veel topsprinters aan de start van de Tour. Het was dus drummen geblazen in Bayonne, maar dat is niet anders dan andere jaren, stelt Groenewegen. “Ik heb nog nooit heel veel ruimte gehad in de Tour. Dat komt altijd na een paar dagen, als de vermoeidheid erin komt. Dan komt er een beetje ruimte. Maar nee, dat is gewoon sprinten. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar zit. Eén foutje en je wint niet.”

