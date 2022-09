Groenewegen kan leven met tweede plaats in Fourmies: “Begon sprint te vroeg”

Dylan Groenewegen eindigde zondag als tweede in de GP de Fourmies en daar is de Nederlander na afloop tevreden mee. Alleen Caleb Ewan wist de kopman van BikeExchange-Jayco voor te blijven in de sprint. “Ik begon mijn sprint wel te vroeg”, erkent Groenewegen na afloop.

“We hebben als ploeg goed werk verricht vandaag, maar helaas verloren we wat renners bij de valpartij met nog drie kilometer te gaan”, beschrijft de sprinter uit Amsterdam. “Gelukkig zat ik goed vooraan toen het peloton in stukken brak. Uiteindelijk begon ik mijn sprint wel te vroeg, maar het was op dat moment wel de beste optie. Daarom ben ik blij met het resultaat.”

Zijn ploegleider Dave McPartland zag dat Groenewegen zijn lead-out kwijtraakte in de slotfase. “Campbell Stewart ging onderuit, maar gelukkig gaat het goed met hem. Door die valpartij verloren we wel wat renners. Er was geen kans meer om terug te komen, dus zat Dylan helemaal alleen van voren”, aldus McPartland. “Hij had de situatie goed onder controle en begon relatief vroeg aan zijn sprint. Maar anders was hij volledig ingesloten. Alleen Ewan kon nog om hem heen, dus ik vind zijn tweede plaats fantastisch.”