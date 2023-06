Groenewegen en Zana leiden ambitieus Jayco AlUla in Ronde van Slovenië

Jayco AlUla heeft de selectie voor de Ronde van Slovenië gepresenteerd. Het Australische team mikt met Dylan Groenewegen op dagsucces in de vlakke etappes. Filippo Zana is de klassementsman van dienst.

Het zevental van Jayco AlUla bestaat verder uit Alessandro De Marchi, Lucas Hamilton, Luka Mezgec, Jesús David Peña en Lukas Pöstlberger. “We hebben een erg sterk team voor de Ronde van Slovenië en we zijn klaar om te proberen om elke rit te winnen”, zegt ploegleider Pieter Weening op de ploegsite. “In de eerste drie etappes gaan we voor een massasprint met Groenewegen, die in goede vorm is na de Dauphiné.”

“Rit vier zal een rit voor de klassementsrenners worden. We gaan het proberen met Zana, die het voordeel kan halen uit zijn conditie na de Giro d’Italia. Hetzelfde geldt voor Pöstlberger en De Marchi, maar ook voor een renner als Mezgec. De vijfde en laatste rit van de ronde ligt hem goed.”

Zana, de kopman van de ploeg, zegt veel vertrouwen te hebben geput uit de Giro. De Italiaans kampioen won er de achttiende etappe. “Ik groeide stapje voor stapje naar mijn beste vorm in de derde werk. Ik ben duidelijk in goede vorm en daarom hebben we, samen met de ploeg, besloten voor een klassement te gaan in Slovenië.”

