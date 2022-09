Grischa Niermann: “We zullen nooit weten of het was gelukt met Roglic”

Jumbo-Visma won de Vuelta a España in 2019, 2020 en 2021 met Primož Roglič, maar nu staat het in Madrid met lege handen. De Sloveense kopman viel in de slotweek uit door een valpartij en moest de hoop op een vierde eindzege opgeven. “Er waren nog kansen om er alles aan te doen de rode trui te pakken. We zullen nooit weten of het was gelukt”, aldus ploegleider Grischa Niermann.

“Het is moeilijk te zeggen wat er allemaal mogelijk was geweest voor Primož”, zegt de Duitse ploegleider van Jumbo-Visma op de ploegsite. “Ik denk dat we als ploeg hebben laten zien dat we er echt nog wat van wilden maken in de laatste week. Primož liet dat ook zien op de dag van de val en de dagen ervoor.”

Maar het peloton is zonder Roglič aangekomen in Madrid, waar Remco Evenepoel gehuldigd werd als eindwinnaar. “Hij heeft laten zien dat hij heel sterk was en hij verdient absoluut onze felicitaties. Toch had ik graag willen zien hoe deze ploeg, met een sterke Primož, met onze plannen aan de slag was gegaan”, aldus Niermann.

Ondanks de tegenslag, zoekt Niermann ook naar positieve punten uit deze Vuelta. “Het gevoel wat het allemaal had kunnen zijn als Primoz niet uit was gevallen overheerst nog een beetje. [..] We moeten blijven stilstaan bij de overwinning in de ploegentijdrit, de etappezege van Primož en het feit dat we vier dagen lang met vier verschillende renners het rood konden dragen. Hopelijk kunnen we met het gevoel naar huis dat we, ondanks het wegvallen van het grote doel, wel successen hebben geboekt.”