Grischa Niermann over leiderstrui Edoardo Affini: “Dit wilden we graag”

Video

Met Edoardo Affini lukt het Jumbo-Visma voor de derde dag op rij om de gewenste renner in de rode leiderstrui te krijgen. De 26-jarige Italiaan is een van de stille krachten van de Nederlandse ploeg, waardoor de keuze vooraf al bepaald werd op Affini. “Dit was ons plan en dat het lukt, is heel erg mooi”, vertelt Grischa Niermann voor de camera van WielerFlits.

Voor de Italiaan was het een beloning na al het harde werk dat hij al voor de ploeg gedaan heeft. “Edo is gewoon een onwijs grote motor, vooral op het vlakke. En samen met Rohan Dennis was hij ook een van de motoren in de ploegentijdrit. Edoardo heeft deze trui zelf behaald. Hij doet altijd heel erg z’n best voor de ploeg en zijn kopmannen, daarom verdient hij dit ook echt.”