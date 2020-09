Grischa Niermann: “Een heel goede dag, maar we zijn er nog niet” zaterdag 12 september 2020 om 08:57

Grischa Niermann zag in de Touretappe naar Pas de Peyrol zijn kopman Primož Roglič kostbare tijd pakken op vrijwel alle concurrenten, alleen zijn landgenoot Tadej Pogačar kon hem bijbenen. “Het kwam precies zo uit zoals wij wilden.”

“We hadden het idee dat we hier met Primož het verschil zouden kunnen maken ten opzichte van de concurrentie en volgens mij is dat wel redelijk goed gelukt”, stelde Niermann na afloop van de etappe vast voor de camera van de NOS. “Het was een superzware dag. De ploeg was opnieuw heel erg goed en heel erg sterk. In de finale had Primož nog altijd de steun van Tom Dumoulin en Sepp Kuss. Chapeau, geweldig gereden.”

Dat INEOS Grenadiers op een gegeven moment het initiatief nam, vond de Duitse ploegleider, die zelf negen keer van start ging in de Tour, eigenlijk wel prima. “Dan hoeven wij namelijk niet meer te rijden. Zij hadden zeker een plan. Het was ook een heel smal klimmetje en een heel tricky afdaling en dat wisten wij ook. Maar als wij in het wiel van Ineos zitten, is dat ook gewoon prima. Uiteraard hadden ze ook plannen met Pavel Sivakov die in de kopgroep zat.”

Vervolgens herstelde Jumbo-Visma de orde met Dumoulin en Kuss. “Het idee was dat Sepp zou doortrekken onderaan. Volgens mij was Pogačar ons voor met de eerste aanzet en heeft Sepp dan overgenomen. We weten dat hij in de eerste plaats heel goed is. Ten tweede kan hij echt 500 meter een paar minuten heel hard doortrekken en dat is precies wat Primož wilde. Daarmee werd Bernal meteen op achterstand gezet.”

Op de limiet

Dat hij vooral volle bak moest doorrijden, riep Niermann dan in het oortje van zijn kopman. “Want iedereen zat op de limiet. Op een gegeven moment zeiden ze dat Richie Porte en Miguel Ángel López op drie seconden zaten, maar dan is het nog gewoon zaak om door te rijden en alles te geven tot aan de finish. Niemand kon meer harder dan wat ze aan het doen waren in de laatste twee steile kilometers.”

“Dit was een heel goede dag voor ons”, concludeerde Jumbo-Visma’s ploegleider. “Maar we zijn er nog altijd niet hè! Er is nog een lange weg te gaan. De derde week wordt het zwaarst met eerst zondag de Grand Colombier. Maar we staan er goed voor, we zijn op alles goed voorbereid en op dit moment zijn we tevreden.”