Tour 2020: Martínez verslaat Kämna op Puy Mary, Roglic rijdt Bernal op achterstand vrijdag 11 september 2020 om 17:04

De dertiende etappe van de Tour de France 2020 is gewonnen door Daniel Felipe Martínez. De Colombiaanse klimmer van EF Pro Cycling was na een 191 kilometer lange bergetappe door het Centraal Massief de beste vroege vluchter op de slotklim van Le Puy Mary. Hij versloeg Lennard Kämna. Primoz Roglic bleek (zes minuten later) samen met Tadej Pogacar de beste klassementsrenner. Egan Bernal verloor 38 seconden en was daarmee de grote verliezer van de topfavorieten.

Strijd om de kopgroep

De dertiende etappe door het Centraal Massief kende de meeste hoogtemeters van allemaal, namelijk ruim 4.400. Met zeven beklimmingen op het menu wisten de aanvallers dat er kansen kwamen en het regende dan ook aanvallen in de openingsfase en op de eerste klim, de Col de Ceyssat van eerste categorie. Na die klim werden de verhoudingen duidelijk: Julian Alaphilippe en Rémi Cavagna van Deceuninck-Quick-Step waren de aanstekers van een vroege kopgroep van vijf.

Simon Geschke, Daniel Martin en Marc Soler waren al vroeg mee. Een achtervolgende groep van twaalf wist vervolgens op de Col de Guéry de oversteek te maken: Warren Barguil, Hugh Carthy, Daniel Felipe Martínez, Neilson Powless, David De la Cruz, Nicolas Edet, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, Valentin Madouas, Pierre Rolland, Romain Sicard en Pavel Sivakov. De zeventien kregen meer dan zeven minuten voorsprong van Jumbo-Visma, dat de controle had in het peloton.

Vooraan was de samenwerking niet optimaal. Er werd her en der wat aangevallen voor bergpunten, terwijl sommigen ook hun krachten spaarden. Enerzijds om voor de eventuele ritzege te gaan, anderzijds om later in de rit nog van dienst te kunnen zijn voor een kopman. Zo had Egan Bernal met Sivakov een mannetje mee, was De la Cruz de vooruitgeschoven pion van Tadej Pogacar en leek Barguil een knecht van Nairo Quintana.

Valpartij met Mollema, Bardet en Quintana

Negentig kilometer voor het einde werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Twee betrokkenen waren Romain Bardet (vierde in het klassement) en Nairo Quintana (vijfde), maar zij konden hun weg vervolgen. Bauke Mollema had minder geluk: de nummer dertien van het klassement moest opgeven en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daarna nam het peloton even wat gas terug, waardoor het gat met de kopgroep opliep tot boven de elf minuten.

Strijd in de kopgroep: Martínez vs. Kämna

Het werd dus een strijd op twee fronten. Na een solo-aanval van Powless spatte de kopgroep op de Côte d’Anglards-de-Salers uiteen. Schachmann sloot bij de Amerikaan aan en reed op de eerste meters van de Col de Neronne (3,8 km aan 9,1%) Powless uit het wiel. Schachmann had op dat moment ruim een minuut voorsprong op de achtervolgers, waar Sivakov zich uit liet zakken om later in de etappe nog Bernal te kunnen helpen.

In de achtervolging bleken Martínez en Kämna de beste klimmers. De Colombiaan moest het gat dichten op de steile Neronne, want Kämna had een ploeggenoot vooraan rijden. Toch was het gat op de top van de Neronne verkleind tot 27 seconden.

Met twintig seconden voorsprong begon Schachmann vervolgens aan de slotklim van de Puy Mary (5,4 km aan 8,1%), maar Martínez en Kämna slopen steeds dichterbij. De EF-klimmer kreeg al het achtervolgingswerk op zijn bordje. Op 1,6 kilometer van de meet werd Schachmann dan toch ingerekend. Martínez wist een versnelling van Kämna te beantwoorden, maar liet Schachmann daardoor ook terugkeren.

De beslissing zou vallen in de loeisteile laatste kilometer. Martínez werd op kop gedwongen door zijn Duitse metgezellen, maar hij wist zo wel Schachmann uit het wiel te rijden. Kämna plaatste zijn tweede versnelling op 600 meter van de meet, maar hij kon wederom Martínez niet van zich af rijden. In de sprint was de Colombiaan vervolgens de snelste.

Strijd bij de favorieten: Roglic en Pogacar lossen Bernal

In het peloton was het verrassend genoeg INEOS Grenadiers dat het heft in handen nam op de Côte d’Anglards-de-Salers, ongeveer 40 kilometer voor het einde. De Britse formatie koos voor een strakker tempo dan dat van Jumbo-Visma en dunde het peloton flink uit tot een vijftiental renners.

Onder het helse tempo van INEOS Grenadiers moesten Guillaume Martin en Romain Bardet lossen uit de favorietengroep, dat was op de steile flanken van de Neronne. Richard Carapaz opende vervolgens de aanval, waardoor Tom Dumoulin en Sepp Kuss (de enige overgebleven helpers voor Primoz Roglic) in actie moesten schieten. Zij brachten de Ecuadoriaan terug en kozen vervolgens voor een eigen tempo.

Dumoulin en Kuss hielden dat tempo hoog op het plateau naar de voet van de Puy Mary, waardoor ze Martin en Barguil nog verder op achterstand reden. Pogacar opende vervolgens de debatten op de slotklim, waarmee hij Egan Bernal, Rigoberto Urán en Nairo Quintana in de problemen reed. Pogacar en Roglic vonden elkaar als beste klassementsrenners, al zaten Porte, López en Landa op een gaatje. Bernal zat daar weer kort achter.

De Sloveense toppers reden in de laatste, steile kilometer naar Puy Mary stevig door. Roglic kwam als beste van de klassementsrenners over de streep en verstevigde zo zijn gele trui, met Pogacar in dezelfde tijd. Bernal verloor aan de streep 38 seconden op de twee Slovenen.

Algemeen klassement

In de strijd om de gele trui heeft Roglic zijn voorsprong uitgebreid. Zijn landgenoot Pogacar heeft zich opgewerkt naar de tweede plaats, op 44 seconden. Bernal is door zijn tijdsverlies gezakt naar de derde plaats, met nu 59 seconden achterstand op Roglic. Urán is nu vierde (op 1.10), Quintana vijfde (op 1.12), López zesde (op 1.31), Yates zevende (op 1.42), Landa achtste (op 1.55), Porte negende (op 2.06) en Mas tiende (op 2.54).

Bardet en Martin zijn net uit de top-10 gezakt. Tom Dumoulin is daarachter de nieuwe nummer dertien in het klassement.