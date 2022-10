Greg Van Avermaet over ‘zware’ Tourstart: “Minder stress in eerste week”

Video

Greg Van Avermaet is blij met het parcours van de Tour de France 2023, dat qua opbouw anders oogt dan andere jaren. Zo gaat de wedstrijd al vroeg de bergen in. “Je moet af en toe een keer veranderen”, zei de 37-jarige Belg tegen WielerFlits.

“Het is een heel lastig parcours”, vatte Van Avermaet samen. “Er zijn heel veel hoogtemeters. Het is veel klimmen geblazen en het middengebergte zit er ook nog in. Ze doen eigenlijk een beetje alles aan. Het is al een heel zware start in het Baskenland, waar je al met twee zware etappes zit, en dan trekken ze ook nog over alle bergen heen. Dat wil zeggen dat het een hele lastige Tour wordt.”

De eerste dagen, die plaatsvinden in het Baskenland, zijn dus meteen behoorlijk pittig. Dat heeft een voordeel, volgens Van Avermaet. “Ik denk dat de eerste week wat minder gestresseerd zijn. Vaak zijn wij renners heel gestresseerd in de eerste week, omdat klassementsmannen niet veel tijd willen verliezen. Dat creëert sowieso druk op vlakke wegen. Met een start die vrij eerlijk gaat zijn, gaat het klassement al gemaakt zijn. Dan wordt het net iets rustiger.”

Ook biedt het mogelijk kansen voor de aanvallers, denkt Van Avermaet. “Misschien geeft het ook meer opportuniteiten om in de ontsnappingen te gaan. Dan gaan we zien hoe de koers verloopt, maar ik ben er wel een voorstander van om het eens over een andere boeg te gooien”, aldus de olympisch kampioen van Rio,

Vorig jaar zat Van Avermaet niet in de Tourselectie van AG2R Citroën, maar in 2023 hoopt hij er weer bij te zijn. “Het is nooit niet leuk om het te missen natuurlijk. Maar het is vooral belangrijk om in goede conditie te zijn, dan gaan we wel mee mogen. Als je niet in conditie bent, is het niet altijd een cadeau om de Tour te rijden. Dat heb ik afgelopen zomer in de zetel wel beseft.”

Wil je niets missen? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal!