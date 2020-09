Greg Van Avermaet over WK in Imola: “Inspanningen die ons moeten liggen” donderdag 3 september 2020 om 10:17

Greg Van Avermaet ziet mogelijkheden voor de Belgische ploeg op het WK-parcours rond Imola, dat gisteren door de UCI werd aangekondigd. Het wereldkampioenschap begint over precies drie weken.

Voor het WK is een ronde van 28,8 kilometer uitgetekend door de regio Emilia-Romagna, die door de mannen negen keer moet worden afgelegd. Daarmee komt de hele afstand op 259,2 kilometer en moeten bijna 5000 hoogtemeters worden overbrugd. “Dat is vrij lastig”, reageert Van Avermaet in gesprek met Het Nieuwsblad. “Maar het goede nieuws is dat het blijkbaar gaat over twee beklimmingen van drie kilometer. En dat zijn inspanningen die ons moeten liggen.”

Volgens de olympische kampioen van Rio (2016) moet België in staat zijn een degelijke ploeg bij elkaar te zoeken en hij ziet meer kansen dan voor een WK in Zwitserland. “Maar simpel gaat het niet worden. We zitten op dinsdag ook nog met een Belgisch kampioenschap. Dat valt nu wel heel ongelukkig. Op zich heb ik altijd wel een goed gevoel een week na de Tour. Maar het gaat moeilijk worden om al die dingen te blijven combineren.”

Van Aert

In eerste instantie was Remco Evenepoel de beoogde Belgische kopman voor het WK, maar die zal er niet bij zijn als gevolg van zijn valpartij in de Ronde van Lombardije. Volgens Van Avermaet is Wout van Aert een goed alternatief. “Wout is sterk aan het rijden, dat is duidelijk. Met het uitvallen van Remco zijn we niet meer de topfavoriet maar met Wout en een sterke ploeg daarrond kunnen we zeker iets betekenen op dit WK.”