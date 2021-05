Greg Van Avermaet over Dauphiné: “Ideale opstap naar Tour en Spelen”

Interview

Greg Van Avermaet is deze middag in Issoire een van de negentien Belgen aan de start van de Dauphiné. “De ideale opbouw richting de Tour en Spelen”, vindt hij. “Met een parcours voor elk wat wils. De eerste dagen kan ik zelf proberen een resultaat te rijden, de drie laatste dagen rijd ik in dienst van Ben O’Connor en/of Aurélien Parret-Peintre, onze klassementsmannen.

Na een rustpauze na de klassiekers begon Greg Van Avermaet aan zijn voorbereiding richting zijn zomerprogramma, daarin het Critérium du Dauphiné, de Tour de France en de Olympische Spelen als belangrijkste agendapunten. “Een normale opbouw”, noemt hij het. Eerst individueel, gevolgd door een paar dagen stage met zijn ploeg AG2R-Citroën in de Franse Alpen.

“Jammer genoeg waren de weersomstandigheden in en om Le Grand-Bornand tegen. Maar we hebben ons toch door onze trainingsschema’s gewerkt. Ik mag niet klagen met de conditie waarin ik nu aan de start van de Dauphiné sta. Uiteindelijk is het belangrijk om top te zijn in de Tour de France, om die goede vorm dan door te trekken tot in Tokio.”

Tweede vaccinatie

Dat het Critérium du Dauphiné belangrijk is voor AG2R-Citroën, beseft Van Avermaet. “Met Ben O’Connor en Aurélien Parret-Peintre hebben we twee jongens die klassementsambities hebben. Zelf probeer ik voor ritwinst te gaan in de eerste dagen. Ik zie wel een paar mogelijkheden. De Dauphiné kent doorgaans wel een ritje dat klassiek getint is en ook in het middengebergte kan ik in principe overeind blijven. Afwachten hoe mijn lichaam reageert op de eerste koersprikkels en… mijn tweede vaccinatie, die ik net heb gehad.”

“Na een paar keer de Ronde van Zwitserland te hebben gedaan, ben ik wel blij nog eens van start te gaan in de Dauphiné. Het is de ideale opstap naar de Tour.” Van Avermaet legt uit. “Zoals ik al zei, met een paar etappes waarin ik zelf een resultaat kan rijden, maar daarna heb ik ook nog een doel: Ben en Aurélien zijn echt op niveau en kunnen, afhankelijk van het koersverloop, tussen de top drie en de top tien eindigen in het klassement. ”

“Zo heb ik als renner ook nog een doel en daar word ik ook beter van. Vijf jaar geleden, toen bij BMC, startte ik hier ook op die manier met Richie Porte als kopman. Stel dat je in de slotdagen geen doel meer hebt, wordt zo’n rittenkoers best saai. Soms te gemakkelijk, soms te zwaar. Zoals die laatste drie ritten volgende week, die zijn voor mij echt wel te hoog gegrepen.”

Eerste Tourweek als hoofddoel

Maar hoe belangrijk voor de ploeg deze Dauphiné ook is, toch is Van Avermaets hoofddoel de Tour de France, met in het bijzonder de eerste week. “Het is kwestie van een goede timing,” lacht hij. “Ooit kwam ik uit de Dauphiné met het gevoel dat het helemaal fout zat. Ik vroeg zelfs aan de ploegleiding om me thuis te laten van de Tour de France. Ik vond dat het gewoon geen zin had.”

“Maar drie weken later won ik een etappe en droeg ik het geel. Het gevoel zegt nu eenmaal niet altijd alles. Je mag in deze periode ook niet te vroeg in topvorm zijn. Uiteraard zal ik proberen een paar goede resultaten te rijden, maar het wordt toch vooral zaak om met de absolute topvorm aan de Tour te beginnen. Dat wil ook zeggen, hier afzien en diep gaan.”