dinsdag 27 februari 2024 om 12:05

Greg Van Avermaet noemt Matteo Jorgenson als ‘beste transfer’ van de winter

Greg Van Avermaet is lovend over de selectie van Visma | Lease a Bike voor dit seizoen. De oud-wielrenner heeft als analist van Het Nieuwsblad laten weten dat hij de stap van Matteo Jorgenson naar de Nederlandse ploeg de beste transfer van deze winter vindt. Ook vraagt hij zich af of Wout van Aert beter af is bij een andere ploeg.

Van Avermaet nuanceert zijn uitspraak over Jorgenson wel meteen. “Ik zie hem niet noodzakelijk als de nieuwe rechterhand van Van Aert in de klassiekers. Hij heeft vorig jaar in het voorjaar een paar mooie uitslagen gereden, maar als klassiek coureur blijft hij voor mij een vraagteken”, zei hij afgelopen week. “Ik herinner mij hem vooral van zijn winst in de Ronde van Oman. Ik was er zelf bij, het ging flink bergop, terwijl Jorgenson best een grote mens is. Als je daar zo kan uitpakken, wil dat zeggen dat je enorme wattages wegdrukt. Hou het maar in de gaten voor de kleinere rittenwedstrijden, zelf voor Parijs-Nice.”

Uit een rondgang onder Belgische ploegleiders bleek dat een achttal Van Aert liefst had zien vertrekken bij Visma | Lease a Bike. Iets waar Van Avermaet zich niet in kan vinden. “Maar zeg mij dan eens naar welke ploeg hij dan moet gaan?”, vraagt hij zich af. Daarbij wijst Van Avermaet naar het salaris en de omkadering bij de geel-zwarte ploeg. “Gaat Van Aert elders meer verdienen? En ik zie geen andere ploeg, zelfs INEOS Grenadiers niet, die in staat is te bieden wat Visma biedt.”

“En zijn sportieve positie. In alle koersen waar het voor Van Aert om gaat, wordt hij geaccepteerd als kopman en is hij supergoed omringd. Sorry, maar elke verhuis is voor Van Aert een downgrade. Waarom dan veranderen?”, aldus de olympische kampioen van 2016.

Soudal Quick-Step

Van Avermaet keek ook naar twee aanwinsten van Soudal Quick-Step. Over de komst van Mikel Landa in steun van Remco Evenepoel is hij content. “Met alle respect voor Ilan Van Wilder, maar hij heeft nog niet dezelfde maturiteit. Evenepoel gaat Landa goed kunnen gebruiken. Moscon is een groter vraagteken”, vertelt hij. “Aan zijn intrinsieke kwaliteiten zal het niet liggen. Kan hij het niveau van Parijs-Roubaix 2021 weer halen, is hij de beste transfer die je kan bedenken.”