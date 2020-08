Greg Van Avermaet na val: “Hopelijk herstel ik goed voor morgen” maandag 17 augustus 2020 om 17:11

Greg Van Avermaet is niet zonder problemen door de tweede etappe van de Tour de Wallonie gekomen. De kopman van CCC kwam vroeg in de rit ten val nadat hij in een gat in de weg was gereden. “Bijna alles was kapot, waaronder mijn wielen en mijn zadel. Ik kon niet remmen, dus kwam ik aan de kant van de weg ten val. Gelukkig was die val niet al te erg”, zegt Van Avermaet na afloop.

“Ik probeerde daarna een goede finale te rijden”, aldus de topfavoriet voor de eindzege. Op tien kilometer van de meet miste Van Avermaet de slag toen Philippe Gilbert ten aanval trok met onder meer Zdenek Stybar. Een poging die uiteindelijk strandde. “Daar was ik niet mee met de eerste groep. Ik zat iets te ver van achteren op de kasseienklim. Het belangrijkste is dat ik veilig over de streep ben gekomen.”

“De komende dagen heb ik nog de kans om iets te laten zien”, zegt Gouden Greg. “Ik hoop goed te herstellen en met een beter gevoel morgen iets te kunnen doen. Ik ben ook benieuwd wat de andere renners laten zien. De komende twee ritten passen beter bij mij en hopelijk kan ik wat opschuiven in het klassement.”