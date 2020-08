Voorbeschouwing: Tour de Wallonie 2020

Van zondag 16 augustus tot en met woensdag 19 augustus staat de 41ste editie van de Ronde van Wallonië op het programma. Daags na de eendagskoers Dwars door het Hageland strijken de nodige Tour de France-renners neer op Waals grondgebied voor een vierdaagse. Wie volgt Loic Vliegen op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De historie van de Tour de Wallonie gaat terug tot 1974, toen de wedstrijd nog als amateurkoers in de provincie Henegouwen werd gehouden onder de naam Ronde van West-Henegouwen. De koers kende sindsdien vele naamswijzigingen. Zo ging de rittenkoers door het leven als de Driedaagse van Péruwelz, de Ronde van Henegouwen, de Vierdaagse van West-Henegouwen en de Ronde van het Waalse Gewest. Onder die naam promoveerde de koers in 1996 tot een profwedstrijd. Pas in 2007 kreeg de wedstrijd de huidige naam, twee jaar nadat de Tour de Wallonie een 2.HC-koers werd.

In de beginjaren waren het – hoe kan het ook anders – vooral Belgen die de overwinning grepen, met de Nederlander Jo Maas in 1978 als enige uitzondering. In de jaren tachtig en negentig kwamen echter steeds meer buitenlanders op bezoek in Wallonië om de eindoverwinning mee naar huis te nemen. Zo won de koers aan status. Hieronder klinkende namen als Maurizio Fondriest (1986), Abraham Olano (1991) en Lars Teutenberg (1992). Later vinden we nog meer grote namen, zoals Frank Vandenbroucke (1998) en Paolo Bettini (2002), terug op deze rijk gevulde erelijst.

De laatste vier jaar is het weer België boven in de Tour de Wallonie, met achtereenvolgens Dries Devenyns, Dylan Teuns, Tim Wellens en Loic Vliegen als eindwinnaars. Mario Kummer, die in 1984 en 1987 zegevierde, en Greg Van Avermaet (2011 en 2013) staan in de boeken als de enige coureurs die meerdere malen succesvol waren in Wallonië.

Laatste tien winnaars Tour de Wallonie

2019: Loïc Vliegen

2018: Tim Wellens

2017: Dylan Teuns

2016: Dries Devenyns

2015: Niki Terpstra

2014: Gianni Meersman

2013: Greg Van Avermaet

2012: Giacomo Nizzolo

2011: Greg Van Avermaet

2010: Russell Downing

Vorig jaar

Afgelopen seizoen trapte Timothy Dupont de Tour de Wallonie af met een sprintzege, door Roy Jans te verslaan. De tweede etappe zorgde direct voor de nodige verschillen. Dat het tijdens de heuvelrit naar Beyne Heusay ontzettend hard regende, maakte de koers extra zwaar. Loïc Vliegen sloeg een dubbelslag door in de slotfase uit een kopgroep weg te rijden: het was voor de Waal zijn eerste profzege in vijf profjaren.

In de derde en de vierde etappe had Vliegen weinig te vrezen, omdat het andermaal sprintersetappes waren. Eerst won Davide Cimolai, de dag erna ging Arnaud Démare met de zege aan de haal. De vijfde en laatste etappe, met aankomst op de Muur van Thuin moest de beslissing brengen.

Vliegen wist wie hij in de gaten moest houden en hoeveel voorsprong hij had. De coureur van Wanty-Gobert had de situatie onder controle en kon het zich veroorloven dat Tosh Van der Sande de rit solo won. Zelf werd Vliegen zevende in de rituitslag. In het algemeen klassement hield hij acht seconden over op Van der Sande én Dries De Bondt.

Eindklassement Tour de Wallonie 2019

1. Loic Vliegen (Wanty-Gobert) in 22u12m13s

2. Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) op 8s

3. Dries De Bondt (Corendon-Circus) op 8s

4. Chris Lawless (Team Ineos) op 15s

5. Quentin Pacher (Vital Concept-B&B Hotels) op 16s

Parcours

Op de aangepaste wielerkalender is de Ronde van Wallonië verschoven naar half augustus en ingekort tot een vierdaagse. De organisatie had de nodige moeite met het samenstellen van een rittenschema, omdat Aat en Tubeke zich terugtrokken. Eind juli werden Templeuve (in plaats van Aat) en Frasnes-lez-Anvaing (in plaats van Tubeke) bereid gevonden om wel de koers te ontvangen.

Wat betreft de bonificaties: aan de finish zijn tien, zes en vier seconden te verdienen voor de top-3. Daarnaast zijn bij elke tussensprint 3, 2 en 1 seconde te winnen voor de eerste drie aan die streep. De algemene leiderstrui is geel, de bergtrui is wit, de puntentrui kleurt groen, de jongerentrui rood en aan de leider van het tussensprint-klassement wordt een paarsgetinte trui uitgereikt.

Zondag 16 augustus, etappe 1: Soignies – Templeuve (187 km)

De openingsetappe vertrekt in Soignies, ook wel Zinnik genoemd, voor een rit van bijna 190 kilometer naar Templeuve. Beide steden hebben al ervaring met de ontvangst van de Tour de Wallonie: Soignies organiseerde al een start in 2013 en Templeuve in 1980 en 1981.

De volledige etappe blijft in de provincie Henegouwen. Het peloton trekt vanuit Soignies, via Binche en Beloeil, richting Tournai. Vanuit daar gaat het naar deelgemeente Templeuve, waar nog twee lokale rondes verreden worden alvorens gefinisht wordt.

Het lijkt een kans voor de sprinters, aangezien de enige twee heuvels (Hameau des Papins en Côte du Bourliquet) halverwege de etappe liggen. Vanaf dan is het nog ruim vijftig kilometer tot de eindstreep. De finale is flink rechttoe, rechtaan. De laatste 2,5 kilometer in Templeuve zijn zonder bochten.

Start: 10.25 uur

Finish: tussen 15.00 en 15.30 uur

Maandag 17 augustus, etappe 2: Frasnes-lez-Anvaing – Wavre (172,3 km)

De tweede dag begint in Frasnes-lez-Anvaing, gelegen in de provincie Henegouwen, en trekt naar Wavre dat ligt in Waals-Brabant. Kent u de rittenkoers Le Triptyque des Monts et Châteaux? Die speelt zich voornamelijk af rondom Frasnes, dus het is echt een koersminnende regio. In 2014 organiseerde de gemeente al een etappestart.

Vanuit de startplaats gaat de etappe in oostelijke richting de Brabantse Ardennen. Vanaf Jemeppe-sur-Sambre gaat het parcours naar het noorden om daar rond de finishplaats te rijden. Na de eerste passage aan de streep in Wavre volgt nog een lokale ronde van 24,5 kilometer, waarbij onder meer door Overijse (het epicentrum van de Druivenkoers) gepasseerd wordt.

De finale gaat op en neer, maar is niet heel heuvelachtig. De laatste drie kilometer gaan in licht dalende lijn, dus het zal een snelle slotfase worden waarin de sprinters andermaal de kans krijgen. De laatste anderhalve kilometer gaan in rechte lijn.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.20 uur

Dinsdag 18 augustus, etappe 3: Montzen – Visé (192 km)

In de laatste twee etappes zal de beslissing vallen in het algemeen klassement, te beginnen met de derde rit van Montzen naar Visé. En ja, dat betekent dat er op nog geen vijftien kilometer van de Nederlandse grens gekoerst gaat worden. Het Luikse Montzen ligt namelijk dicht bij het drielandenpunt in Vaals. Vanuit daar gaat het peloton in zuidelijke richting naar Stoumont, om vervolgens weer in noordelijke richting naar Visé te rijden.

Onderweg liggen liefst zeven beklimmingen, waarvan vier in de laatste honderd kilometer. De Côte de Teuven, de Côte de Cokaifagne en de Côte de Rosier staan vroeg in de rit op het programma. De finale begint met de Côte de la Vacquée, gevolgd door de Côte de Mont Theux. In de laatste 40 kilometer volgen dan nog twee beklimmingen van de Côte de Cheratte, die onderdeel is van een lokaal parcours.

Met de top van de laatste heuvel op nog geen tien kilometer van de finish lijken hier de puncheurs aan de beurt, al kunnen sprinters die weten te overleven ook jagen op de ritzege. De laatste honderden meters gaan licht omhoog, dus sterke benen en een goede timing zijn nodig.

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.20 uur

Woensdag 19 augustus, etappe 4: Blegny – Érezée (199,4 km)

De vierde en laatste etappe is ook meteen de langste van de Tour de Wallonie, de grens van de 200 kilometer wordt net niet aangetikt. Deze rit lijkt selectiever dan de derde etappe. De Côte de Ninane, de Côte d’Harzé, de Côte d’Achouffe, de Mur Saint Roch en de Côte de Nisramont vormen in de eerste 150 kilometer de opmaat naar de lokale rondes rondom finishplaats Erezée.

Opnieuw is een plaatselijk circuit uitgetekend rondom de aankomst. Deze keer is die ruim dertig kilometer lang. Onderweg ligt met de Côte de Beffe een stevige beklimming, die twee keer beklommen dient te worden. Na de eerste top is het nog 40 kilometer tot de meet, de tweede keer een kleine 10 kilometer voor de finish. De Côte de Beffe kan dus bepalend zijn.

Maar na de laatste afdaling is het nog niet gedaan, want de slotkilometer in Érezée loopt ook nog flink omhoog. Hier gaat de Tour de Wallonie waarschijnlijk beslist worden.

Start: 11.59 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.20 uur

Favorieten

Met 22 ploegen van elk zeven renners gaat het peloton van start. De ogen zijn natuurlijk ook gericht op titelverdediger Loïc Vliegen, die met Circus-Wanty Gobert opnieuw aan de start verschijnt. Met een achttiende plek in Strade Bianche en een 48ste plek in Milaan-San Remo is zijn vorm prima. Zeker omdat hij in de finale van San Remo zich nog toonde. Alle drie de deelnames van Vliegen in Wallonië eindigden in een top-10-plek in het eindklassement, dus reken maar dat hij er ook dit jaar weer staat. Aimé De Gendt en Corné van Kessel ondersteunen hem.

De concurrentie is dit jaar stevig en dan wordt vooral gekeken naar de ploeg van CCC, waar Greg Van Avermaet en Matteo Trentin de selectie aanvoeren. Beide absolute kanshebbers op het uitgetekende parcours in Wallonië en gezien zijn staat van dienst is Van Avermaet favoriet hier. De kersverse aanwinst van AG2R Citroën is bovendien in vorm: achtste in Strade Bianche, derde in Gran Trittico Lombardo en achtste in Milaan-San Remo. Hoe de vorm van Trentin is, is nog wat onduidelijk. Hij viel in Milaan-San Remo en moest direct opgeven. Beide renners werken toe naar de Tour.

Een van de tegenstanders van Van Avermaet in deze Ronde van Wallonië is zijn toekomstige mede-kopman Oliver Naesen. De West-Vlaamse kopman van AG2R La Mondiale bereidt zich via deze heuvelachtige ronde voor op de Bretagne Classic en het EK in Plouay. Daarna reist hij door naar de Tour. Een test hoe het met de benen staat is nodig voor Naesen, die met enige teleurstelling terug zal blikken op de Italiaanse koersen waarin hij geen topnotering haalde. Met Andrea Vendrame heeft AG2R een tweede troef voor een goed klassement.

Deceuninck-Quick-Step moet nooit uitgevlakt worden, ook niet in dit soort koersen. Voor een goed klassement lijkt Florian Sénéchal de geschikte kandidaat. De Fransman ontwikkelt stevig door onder de vleugels van het team van Patrick Lefevere. Vorig jaar won hij Le Samyn en werd hij zesde in Parijs-Roubaix. Hij kan dus wel over kasseien dokkeren, en de nodige heuvels doorstaan lukt hem ook wel. Is hij opgewassen tegen het geweld van de Tourrenners? Zdeněk Štybar (zesde in Strade Bianche, negentiende in San Remo) moet ook in de gaten gehouden worden.

Bij Lotto Soudal zal de focus liggen op het perfectioneren van de sprinttrein, maar dat biedt Philippe Gilbert dan weer kansen in het klassement. De ervaren heuvelspecialist kan zijn eigen plan trekken in de laatste twee etappes. In Milaan-San Remo toonde Phil zijn vorm door in de finale de sprint van de achtervolgende groep op gang te trekken, wat hem uiteindelijk een negende plek opleverde. Kan hij zich in aanloop naar de Tour onderscheiden in ‘zijn’ Wallonië? Bovendien zal hij op een roze wolk leven, nu hij bekend heeft gemaakt weer vader te worden.

Namens Groupama-FDJ lijkt Kevin Geniets voor eigen kansen te kunnen gaan. Bij Bahrain McLaren stond Sonny Colbrelli op de voorlopige startlijst, maar hij rijdt momenteel de Dauphiné. Mogelijk kan de jonge Nederlander Kevin Inkelaar zijn kans pakken, al is hij meer een klimmer dan een heuvelrenner. Team Ineos draaft op met Owain Doull als kanshebber voor een goed klassement. De Brit is een klassiek type dat over een goede aankomst beschikt, getuige zijn tweede plek in Kuurne 2019 en ritwinst in de Tour de La Provence.

Van de ProTeams mogen we ook het een en ander verwachten. Voor veel ploegen is de Ronde van Wallonië een van de hoofddoelen. Bijvoorbeeld voor de thuisploeg Bingoal-Wallonie Bruxelles. Jelle Vanendert is daar een van de kopmannen. De ervaren coureur heeft de vorm nog niet te pakken na de coronapauze, maar we weten dat hij zomaar zich in de debatten kan mengen. Baptiste Planckaert is een andere kanshebber binnen die ploeg. Alpecin-Fenix kan scoren met allrounder Dries De Bondt.

Total Direct Energie verraste met de selectie van Niki Terpstra in deze Ronde van Wallonië. De klassiekerkopman is op de weg terug na een heftige val half juni en rijdt hier zijn eerste kilometers in wedstrijdverband. Veel hoeven we daarom niet van Terpstra te verwachten. Mogelijk wel van Anthony Turgis, die onlangs 29ste werd in Milaan-San Remo. Bij Riwal Readynez zijn er drie Nederlandse outsiders, met Nick van der Lijke, Martijn Budding en Piotr Havik, terwijl ook August Jensen mee moet kunnen doen. Jetse Bol voert dan weer Burgos-BH aan.

Tot slot is het uitkijken naar de continentale ploegen die aan de start staan en dan voornamelijk de crossteams. Pauwels Sauzen-Bingoal rekent op bekende veldritnamen als Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Die laatste reed afgelopen week sterk in de Ronde van Vlaams-Brabant. Telenet-Baloise zet dan weer in op Toon Aerts, die vorig jaar de bergtrui won in Wallonië. Aerts kan een ronde van een kleine week goed aan, getuige zijn vierde plek in de Baloise Belgium Tour van afgelopen seizoen.

Sprinters

Wat betreft de sprinters zit het wel goed in de Ronde van Wallonië. Er lijken toch zeker twee of drie kansen voor de rappe mannen te liggen. Dat weten diverse renners in voorbereiding op de Tour de France ook, zoals Caleb Ewan (Lotto Soudal), Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) en Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling).

Ewan krijgt in ieder geval zijn vaste trein mee, met kleppers als Jasper De Buyst, Roger Kluge en ook John Degenkolb. Bennett heeft dan weer Iljo Keisse, Michael Mørkøv, Stijn Steels, Zdeněk Štybar, Jannik Steimle en Florian Sénéchal die hem kunnen begeleiden in de finale, terwijl Démare steun krijgt van Jacopo Guarnieri en Ramon Sinkeldam. Interessante treintjes.

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) zal hen maar wat graag verslaan in eigen land. De Belgisch kampioen heeft onder meer de snelle Roy Jans met zich mee, die het eventueel ook zelf af zou kunnen maken. Mark Cavendish (Bahrain McLaren) is een grote naam, maar in Burgos en Polen kwam de Brit er allesbehalve aan te pas. Daarom is het waarschijnlijker dat Phil Bauhaus de sprints gaat rijden voor die ploeg.

Chris Lawless (Team Ineos), Max Walscheid, Ryan Gibbons (beiden NTT Pro Cycling), Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert), Clément Venturini (AG2R La Mondiale), Rudy Barbier, Mihkel Raïm (beiden Israel Start-Up Nation), Arvid de Kleijn (Riwal Readynez), Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) en Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) hopen op een uitschieter.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Greg Van Avermaet

*** Florian Sénéchal, Oliver Naesen

** Loic Vliegen, Philippe Gilbert, Owain Doull

* Matteo Trentin, Toon Aerts, Jelle Vanendert, Michael Vanthourenhout

Deelnemerslijst

Website organisatie

Weer en TV

Sporza zendt dagelijks de ronde uit via een livestream op de website. Eurosport heeft eveneens de uitzendrechten van de Tour de Wallonie en zendt de etappes uit op Eurosport 1, Eurosport 2 en de online Player. Houd onze Volg Hier in de gaten om te zien op welke zender en op welke tijdstippen de uitzendingen zijn.

De tropische temperaturen van de afgelopen week worden vanaf zondag niet meer gehaald in Wallonië, meldt Buienradar. Op de openingsdag is het met 26 tot 28 graden nog wel warm. De dagen daarna zakt te temperatuur wat, maar blijft er ruimte voor de zon. Op dinsdag – tijdens de derde etappe – is er wat meer kans op neerslag, maar die lijkt vooral in de ochtend en de avond te vallen.