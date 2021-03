Greg Van Avermaet kopman AG2R Citroën in Strade Bianche

Greg Van Avermaet is komende zaterdag de kopman van AG2R Citroën in Strade Bianche. De Belgische coureur stond in de Italiaanse grindklassieker al twee keer op het podium: in 2015 en 2017 eindigde Van Avermaet als tweede in Siena.

Voor Lilian Calmejane wordt het zijn debuut in Strade Bianche. De rasaanvaller keert woensdag in de Trofeo Laigueglia terug na een hersenschudding en reist daarna door naar Strade Bianche. Met Clément Venturini krijgt Van Avermaet een knecht mee die goed uit de voeten kan op onverharde wegen.

“Ik heb in 2018 al eens Strade Bianche gereden”, vertelt Venturini. “Ik heb daar mooie herinneringen aan met de tweede plek van Romain Bardet. Het doet mij ook terugdenken aan het veldrijden met alle witte gravelwegen. Ik kan niet wachten om er te starten. Het hoofddoel is om Greg te helpen.”

Selectie AG2R Citroën voor Strade Bianche 2021 (6 maart)

Lilian Calmejane

Nans Peters

Michael Schär

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke

Andrea Vendrame

Clément Venturini