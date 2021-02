Lilian Calmejane dicht bij terugkeer na hersenschudding

Lilian Calmejane keert volgende week in de Trofeo Laigueglia terug in het peloton, nadat hij de Tour de La Provence na een val vroegtijdig moest verlaten. Aan die val hield de renner van AG2R Citroën onder andere een hersenschudding over.

Calmejane zou in eerste instantie komend weekend al in actie komen tijdens het tweeluik Boucles Drôme-Ardèche. In plaats daarvan hervat de Franse renner de competitie in de Trofeo Laigueglia, die op woensdag 3 maart wordt verreden.

In de Tour de La Provence kwam Calmejane in de derde etappe, in de afdaling van de Col de Pointu, hard ten val. Aan de val hield hij een hersenschudding over. Daarnaast liep hij een kneuzing aan de rechterschouder en verschillende verwondingen op.