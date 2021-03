Code rood in Siena in aanloop naar Strade Bianche

Bijna op de dag af een jaar geleden was Strade Bianche een van de eerste grote koersen, die werden afgelast als gevolg van het coronavirus. Over vijf dagen staat de wedstrijd op de agenda, maar mogelijk staat deze weer op de tocht. Tot en met zondag geldt namelijk code rood in de provincie Siena, waar de wittewegenklassieker wordt gehouden.

In de provincies Siena, waar Strade Bianche wordt gehouden, en Pistoia en de Valdarno-streek, in de regio Toscane, loopt het aantal coronabesmettingen op. Daarom is besloten om het gebied op slot te gooien om te voorkomen dat de situatie verergert. De code rood geldt in ieder geval tot en met zondag.

De aangescherpte maatregelen houden in dat inwoners niet buiten hun eigen gemeente mogen treden, tenzij dat voor hun werk of om medische redenen is. Winkels moeten dicht, behalve voor de verkoop van voedsel of basisbehoeften. Kiosken, tabakswinkels en apotheken mogen open blijven.

Vooralsnog gaan zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd van Strade Bianche zaterdag door, al is het nog afwachten wat de lokale autoriteiten de komende dagen beslissen. In 2020 kwamen Wout van Aert en Annemiek van Vleuten winnend over de streep op het Piazza del Campo in het centrum van Siena.