Greg Van Avermaet: “In oktober net zo hongerig om te winnen” dinsdag 14 juli 2020 om 10:14

Ondanks alle wijzigingen op de UCI-wedstrijdkalender zijn de doelen voor Greg Van Avermaet na de coronabreak dezelfde gebleven. Eerst moet de CCC-kopman samen met Matteo Trentin voor etappezeges zorgen in de Tour de France. Daarna richt hij zich op de klassiekers.

Van Avermaet hervat het seizoen met Strade Bianche, op 1 augustus. “Een wedstrijd die ik nog steeds hoop te winnen”, zegt de klassiekerspecialist in een persbericht van zijn ploeg. Dan blijft hij nog even in Italië voor Gran Trittico Lombardo, Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. Via de Tour de Wallonie in eigen land en de Bretagne Classic werkt hij vervolgens toe naar de Tour de France.

Na de Tour verlegt hij zijn aandacht weer naar de klassiekers met Luik-Bastenaken-Luik, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn programma. “Voor mij maakt het niet uit in welke tijd van het jaar we de klassiekers afwerken”, zegt Van Avermaet. “Ik weet dat ik in oktober net zo hongerig zal zijn om te winnen.”

Voorlopig programma Greg Van Avermaet

Strade Bianche (1 augustus)

Gran Trittico Lombardo (3 augustus)

Milaan-Turijn (5 augustus)

Milaan-San Remo (8 augustus)

Tour de Wallonie (16-19 augustus)

Bretagne Classic (25 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)

Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Gent-Wevelgem (11 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober)