Greg Van Avermaet: “Ik denk niet dat in 2021 de Tour met de Spelen gaat overlappen” dinsdag 31 maart 2020 om 11:55

Greg Van Avermaet verwacht niet dat hij in 2021 een keuze zal moeten maken tussen de Tour de France en de Olympische Spelen. De Olympische Spelen starten volgend jaar op 23 juli, wat betekent dat de Tour en de wegwedstrijd van de Spelen mogelijk zouden kunnen overlappen. Aan Het Laatste Nieuws vertelt hij te verwachten dat Tour-organisator ASO een nieuwe datum aan zal vragen.

“Ik denk niet dat de Tour met de Spelen gaat overlappen”, voorspelt hij. “Logisch is dat de Tour verhuist op de kalender en dat ASO de Tour één week vroeger laat beginnen. Als ze dat niet doen, dan schieten ze zichzelf in de voet”, aldus Van Avermaet.

Een andere optie is dat het IOC zich aanpast. “Ik reken erop dat het IOC en de federaties zorgvuldig overleggen over de lopende kalenders. De UCI laat weten dat ze in nauw overleg is met het IOC. Het IOC zou z’n schema kunnen aanpassen.” Zo is het bijvoorbeeld een mogelijkheid dat de wielerwedstrijden pas laat in het schema verreden worden.

De Olympische Spelen 2021 worden gehouden van 23 juli tot 8 augustus. Normaal gesproken kent de Tour in de derde week van juli zijn slotweek, al werd La Grande Boucle dit jaar vanwege de Spelen al een week eerder op de kalender geplaatst.