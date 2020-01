Green Mountain weer scherprechter Tour of Oman donderdag 16 januari 2020 om 12:28

Ook dit jaar is Green Mountain de scherprechter van de Tour of Oman. Dat is al voor het tiende jaar op rij zo. Alleen in de eerste uitgave van de rittenkoers in het Midden-Oosten werd de berg overgeslagen.

De vijfde etappe van de Tour of Oman 2020 finisht op Green Mountain, een klim van 5,7 kilometer aan 10,7%, met pieken tot 13%. Robert Gesink was de allereerste die wist te winnen hier, dat deed hij in 2011. Daarna wonnen Vincenzo Nibali (twee keer), Joaquim Rodriguez, Chris Froome, Rafael Valls, Ben Hermans, Miguel Ángel López en Alexey Lutsenko er. Vaak won diegene ook het eindklassement.

De Tour of Oman behoort dit jaar tot de Pro Series-kalender. Van 11-16 februari strijden de renners om de opvolging van Lutsenko.

Tour of Oman 2020 – Rittenschema

11/02 – Etappe 1: Al Rustaq Fort – Oman Convention & Exhibition Centre

12/02 – Etappe 2: Naseem Park – Suhar

13/02 – Etappe 3: German University of Technology – Qurrayat

14/02 – Etappe 4: Sultan Qaboos Sports Complex – Ministry of Tourism

15/02 – Etappe 5: Samail – Jabal Al Akhdhar (Green Mountain)

16/02 – Etappe 6: Al Araimi Boulevard – Muttrah