Gravelprof Peter Stetina: “Het zou enorm tof zijn als Van der Poel en Pidcock gravelraces gaan rijden”

Gravelracen zit in de lift. De relatief nieuwe discipline staat nog in de kinderschoenen, maar na de populariteit van wedstrijden als Unbound organiseert de UCI dit najaar een eerste WK Gravel. Maar hoe denken de huidige toppers in het gravelracen over deze ontwikkeling? We spraken voor RIDE Magazine met de Amerikaan Peter Stetina, een van de sterkhouders in deze nieuwe tak van sport.

De naam Peter Stetina kennen we nog uit het profpeloton, waarin hij onder meer de kleuren van Garmin, Trek en BMC verdedigde. Nadat hij zijn motivatie kwijtraakte, verruilde hij in 2019 de weg voor het gravelracen. Stetina is sceptisch over de inmenging van de UCI. “Dat is een moeilijke kwestie. Laat ik het zo zeggen: ikzelf zal het WK niet gaan rijden, omdat ik vind dat ze het niet goed aanpakken. Op mij komt het niet over alsof ik daar plezier ga maken.”

Desalniettemin is hij niet tegen de ontwikkeling. “Maar wij als huidige toppers zijn ook geen cultuurbewakers”, geeft hij aan. “Dus als de UCI plots binnenkomt, zijn ze welkom. Er is geen juiste manier om gravel in te richten. Het enige wat je kunt doen, is door te stemmen met je inschrijfformulier. Daarmee bedoel ik dat gravelers individueel kunnen bepalen wat de grote wedstrijden zijn, ook al deelt de UCI dat anders in.”

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock lieten al doorschemeren eventueel te willen starten op het WK Gravel. “Iedereen is welkom, als ze denken dat het leuk is”, aldus Stetina. “Ik zou het enorm tof vinden als Mathieu en Tom komen meedoen, dat zou echt supercool zijn. Maar dan zou ik ze ook willen uitdagen om mee te doen aan Unbound Gravel. Daar deden al WorldTour-renners mee vorig jaar. Maar toen in de finale het kaf van het koren gescheiden werd, reden vijf gravelpro’s in de kopgroep. Colin Strickland, Ted King, Ian Boswell, Laurens ten Dam en ik. En dus niet WorldTour-jongens als Matteo Jorgenson, Edward Anderson of Quinn Simmons (hij viel uit, red.). Gravel is een discipline die op zichzelf staat. Je doet dat er niet even bij. Vanwege hun cross- achtergrond zullen Mathieu, Tom en Wout van Aert hier echt heel goed in zijn, maar er komt veel meer bij kijken.”

