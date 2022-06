Eerste WK gravel toegewezen aan Italië

De eerste twee edities van het wereldkampioenschap gravelracen worden in Italië gehouden. Dat heeft de UCI bekendgemaakt.

De eerste editie van het WK gravel vindt later dit jaar, in het weekend van 8 en 9 oktober, plaats in de regio Veneto in het noordoosten van het land. Het tweede wereldkampioenschap wordt in het weekend van 30 september en 1 oktober 2023 op een nog te bevestigen locatie gehouden.

Vorig jaar september werd bekend dat de UCI het gravelracen definitief omarmde met vanaf 2022 een UCI Gravel World Series en een wereldkampioenschap. Via de World Series, waarvan morgen in Polen de vierde manche wordt verreden, kunnen renners zich plaatsen voor het WK.