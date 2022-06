Grand Départ Quiz: Speel mee en maak kans op het boek ‘Mathieu van der Poel – Het fenomeen verklaard’

De Tour de France gaat vrijdag van start en dat gebeurt in Kopenhagen, Denemarken. Het is niet voor het eerst dat het Grand Départ in het buitenland plaatsvindt, maar ook vaak genoeg blijft de karavaan in Frankrijk zelf. Wat weet jij allemaal over de Grand Départs van de Tour? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 3 juli 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3 exemplaren van het boek ‘Mathieu van der Poel – Het fenomeen verklaard’.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Grand Départ Quiz 2022 De Tour de France begint in 2022 in Kopenhagen. Het hoeveelste Grand Départ is dat voor Denemarken? Frankrijk organiseerde natuurlijk de meeste starts. Welk land volgt op de tweede plaats met meeste Grand Départs? Hoe vaak startte de Tour de France in Nederland? Welke Nederlandse stad heeft geen Grand Départ georganiseerd? België organiseerde al vijf keer een Grand Départ. In volgorde: Brussel, Charleroi, Luik, Luik en …? Welke stad zoeken we? In Kopenhagen wordt gestart met een tijdrit. De laatste keer dat de Tour begon met een tijdrit was in 2017 in Düsseldorf. Wie won die rit tegen de klok? In 1954 begon de Tour de France voor het eerst buiten Frankrijk. In welke stad? Welk land heeft nog nooit een Grand Départ georganiseerd? Kortom, de andere drie landen dus al wel. Wie was vorig jaar de beste in de etappe van het Grand Départ? Waar is in 2023 het Grand Départ van de Tour de France? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.