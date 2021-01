GP Marcel Kint en Kortrijk Koerse gaan samen

De GP Marcel Kint en het elitecriterium Kortrijk Koerse smelten samen tot een wielerwedstrijd: de Grote Prijs Marcel Kint, die op vrijdag 20 augustus wordt gehouden. Zo willen de organisatoren na een moeilijk jaar een stap vooruit zetten.

Na een moeilijk 2020 stelden de organisaties achter de GP Marcel Kint en Kortrijk Koerse zich de vraag of het nog langer haalbaar was om beide wedstrijden afzonderlijk te laten plaatsvinden. Uit de gesprekken bleek dat een fusie de beste oplossing was, schrijft Het Laatste Nieuws. De twee betrokken verenigingen gaan op in een organisatie. Door de krachten te bundelen, hopen ze een grotere koers te vormen.

De start van de Grote Prijs Marcel Kint is gepland in Zwevegem. De aankomst ligt in het naburige Kortrijk. Onderweg rijden de renners tweemaal de Kluisberg en Tiegemberg omhoog. Ook worden de kasseistroken van Beerbos en Varent in het parcours opgenomen. In eerste instantie stond de wedstrijd voor 23 mei gepland, maar door het coronavirus bleek dat geen haalbare kaart. Nu is op 20 augustus ingezet.