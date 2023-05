Caleb Ewan klopt Tim Merlier in Van Merksteijn Fences Classic

Caleb Ewan heeft de Van Marksteijn Fences Classic (de opvolger van de Marcel Kint Classic) op zijn naam geschreven. De Australiër van Lotto Dsnty was de snelste in de massasprint. Tim Merlier werd tweede, Gerben Thijssen derde. Voor Ewan was het zijn eerste UCI-zege van 2023.

De Van Marksteijn Fences Classic werd verreden op een omloop van zo’n veertig kilometer, die vijf keer afgelegd moest worden. Een korte kasseienstrook en enkele kleine heuveltjes waren de scherprechters op deze ronde. Jacob Scott (Bolton Equities Black Spoke), Declan Trezise (ARA | Skip Capital), Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex), Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus), Yentl Vandevelde (Tour de Tietema-Unibet) en de Nederlanders Jasper Haest (VolkerWessels) en Bram Dissel (BEAT Cycling) schrokken hier niet voor terug en kozen al vroeg de aanval.

Sprintersploegen controleren

Het zevental vergaarde een voorsprong van zo’n vier minuten op het peloton, waar Lotto Dstny, Intermarché-Circus-Wanty en Soudal Quick-Step het tempo bepaalden. Met respectievelijk Caleb Ewan, Gerben Thijssen en Tim Merlier hadden alle drie de teams een favoriet in de gelederen. Gezamenlijk zorgden de Belgische ploegen er al gauw voor dat het gat verkleind werd tot minder dan een minuut, maar daarna lieten ze koplopers nog een tijdlang zwemmen.

Of hadden ze gewoon moeite om het gat te dichten? Met nog twaalf kilometer te gaan, was het verschil nog een halve minuut. De aanvallers verweerden zich bovendien kranig. Haest had nog wel wat in de benen en knalde bij zijn medevluchters vandaan. Eventjes zag het er mooi uit voor de Nederlander, maar hij zou het niet halen. Terwijl de rest van de kopgroep op vier kilometer van het einde werd teruggepakt, zat zijn avontuur er enkele honderden meters later ook op. Het zou een sprint worden.

Ewan de snelste

In aanloop naar die sprint zat Tim Merlier een beetje ver, maar de Belgisch kampioen kwam ogenschijnlijk op het juiste moment van voren. Hij ging van ver aan, maar Ewan zat in zijn wiel en wist er nog uit te komen. De Australiër van Lotto Dstny pakte zo zijn eerste UCI-zege van het seizoen.