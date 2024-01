Youri IJnsen • vrijdag 26 januari 2024 om 19:50 vrijdag 26 januari 2024 om 19:50

GP Adrie van der Poel werkt samen met ZLM Tour aan groene toekomst

Interview De organisatie van de Wereldbeker in Hoogerheide van komende zondag is ieder jaar weer een hele uitdaging. Dat komt omdat het parcours in een natuurgebied ligt dat eigendom is van Natuurmonumenten. Het organiserend comité doet graag iets terug voor de natuur en werkt samen met onder andere de ZLM Tour om in 2028 energieneutraal te zijn. “Wij willen een voorbeeld zijn voor andere organisaties”, vertelt voorzitter Jan Prop aan WielerFlits.

Hij krijgt bijval van naamgever Adrie van der Poel.“Tegenwoordig kun je natuurlijk ook bijna niet meer anders dan inzetten op groen. Dat begint met een Gator en Manitou (werkvoertuigen, red.), die elektrisch zijn. Als alternatief staan er in onze werkplek ook de oude voertuigen nog. We proberen daarin mee te gaan in de mate van mogelijkheid. De instanties kunnen ons veel opleggen. Neem nu een aggregaat. Die loopt bij ons op speciale HVO100-diesel, die zuiverder is. Maar dat kost twee keer zo veel. Nu ziet de weersvoorspelling er zondag wel goed uit.”

Weeronline voorspelt een temperatuur van twaalf graden. “Dan zullen de stookkosten redelijk meevallen. Maar is het bijvoorbeeld -5 graden Celsius, dan betaal je zo dertig- tot vijftigduizend euro aan brandstof zondag. Dat kunnen wij niet op zonne-energie of windenergie laten draaien, simpelweg omdat het nog niet bestaat.” Prop had graag een proef willen doen tijdens het WK vorig jaar met batterypacks in plaats van aggregaten, maar stuitte daarbij op weerstand van onder meer de NOS. “Zij moesten een wereldwijde uitzending verzorgen en vonden het risico te groot.”

Speciale ‘groene kopgroep’

Toch zoeken Prop, Van der Poel en co wel zo veel mogelijk de natuurvriendelijke oplossing. “Wij zitten ook in een werkgroep van de provincie”, vertelt de voorzitter daarover. “Dat heet: Kopgroep groene topsportevenement. Daarin zitten ook de Marathon van Eindhoven, het Ordina Open in Rosmalen, de Dutch Masters Hippique in Den Bosch en tot voor kort het Pieter van den Hoogeband-zwembad in Eindhoven. Die laatste partij is er echter uitgestapt. De ZLM Tour is daarvoor in de plaats gekomen. Green Leisure coacht ons om zo groen mogelijk te organiseren.”

Volgens Prop is dat niets nieuws voor Hoogerheide. “In het verleden hebben wij al geprobeerd voedselverspilling tegen te gaan, wij gebruiken geen plastic wegwerpbekers meer, maar een refill-systeem. Wij werken met een eco-team dat ervoor zorgt dat het terrein netjes blijft, we zamelen afval gescheiden in via afvaleilanden op het parcours. We stimuleren bezoekers ook om met de fiets naar hier te komen. Met David van der Poel hebben we daarover een filmpje opgenomen. Je kunt je fiets in een bewaakte stelling neerzetten. Je krijgt dan vijf euro reductie op je entreegeld.”

Parkeerkaarten deelt Hoogerheide ook zo min mogelijk uit. “We moedigen onze VIP-gasten aan om met elkaar te carpoolen of het openbaar vervoer te nemen. We werken continu aan dat proces. Ieder jaar zullen we daarin een stap verder gaan. Het is de bedoeling dat we in 2028 helemaal energieneutraal zijn. Dan moeten onze aggregaten bijvoorbeeld wél vervangen zijn door batterypacks. Daarin participeren wij graag. Wij willen graag een voorbeeldfunctie hebben in dit project van de provincie. Maar, het moet wel allemaal betaalbaar blijven voor ons als vrijwilligers.”

Helemaal groen in 2030

Uiteindelijk is het Props doel om in 2030 helemaal een groene organisatie te zijn. “We lopen nu op een paar vlakken tegen de grenzen van het mogelijke aan. Batterypacks functioneren in de wintermaanden nog niet voldoende. Het is bij ons hartje winter op dit moment. Pak dan de elektrische auto eens. Dan rijd je ook minder kilometers dan je doet in de zomer. Een VIP-tent verwarmen voor 1900 mensen gaat dan ook niet, plus dat de Gemeente Woensdrecht ook nog niet ingericht is om dit soort apparaten te installeren of bij te laden. Dat moet nog even wachten.”