Gouverneur Piemonte bevestigt: “De Tour de France 2024 komt over onze wegen”

Begin juni meldde La Gazzetta dello Sport dat de Tour de France in 2024 start in Firenze. Nu is er opnieuw een sterke aanwijzing dat het Grand Départ over twee jaar inderdaad plaats zal vinden in Italië. Alberto Cirio, de gouverneur van Piemonte, heeft maandagavond aan Italiaanse media laten weten dat de Tour in 2024 door zijn regio komt.

“Piemonte zal grote evenementen blijven organiseren. Ik kan jullie na al vertellen dat de Tour de France over onze wegen zal komen”, tekent tuttobiciweb op uit de mond van Cirio. De gouverneur zei dit na afloop van het door Novak Djokovic gewonnen tennistoernooi ATP Finals, dat plaatsvond in Turijn. “Qua zichtbaarheid is de Tour de France de grootste sportwedstrijd ter wereld. De editie van 2024 komt door Piemonte, met Turijn en Pinerolo als belangrijke etappeplaatsen. Meer kan ik op dit moment niet zeggen…”

De gouverneur kan niet meer zeggen, maar het lijkt een bevestiging van wat La Gazzetta dello Sport eerder schreef. Volgens de Italiaanse sportkrant zal de 111e editie van de Tour de France zal op 29 juni beginnen op het Piazzale Michelangelo, in het historische centrum van Florence. Ook de dagen erna zou de Tour in Italië, totdat op dag vier de grens wordt overgestoken. Deze rit richting Frankrijk zou beginnen vanuit vanuit Pinerolo meldde La Gazzetta dello Sport reeds.