zondag 26 november 2023 om 09:41

Gosse van der Meer tweede in Japanse UCI-cross

Er wordt dit weekend niet alleen gecrost in België (Kortrijk) en Ierland (Dublin) voor de X2O Trofee en de Wereldbeker. Zo stond er zondag in de Japanse regio Kansai ook een UCI-veldrit op het programma. En deed er met Gosse van der Meer een Nederlander mee aan deze cross.

De 28-jarige Van der Meer staat bekend als een ‘veldritglobetrotter’, aangezien hij een alternatief veldritprogramma afwerkt en vaak ook koerst in niet-traditionele wielerlanden. In Japan nam hij het zondag – na een verre van vlekkeloze reis – op tegen heel wat lokale favorieten.

De Nederlander wist zich in de kijker te rijden, maar moest wel duidelijk zijn meerdere erkennen in de Japanner Hijiri Oda. Het verschil aan de finish bedroeg één minuut. Met Shingen Yunoki (3e) stond er nog een Japanse crosser op het podium.

Voor Van der Meer was het zijn zesde cross van het seizoen. Hij begon zijn veldritcampagne begin oktober met twee Spaanse crossen in respectievelijk Pontevedra en aan het meer van As Pontes. Verder reed hij al in Portugal en twee keer in Italië. Van der Meer wacht nog op zijn eerste zege van het seizoen.

Wellicht boekt Van der Meer die eerste seizoenszege wel op Japanse bodem, aangezien hij de komende weken zal verblijven in het ‘land van de rijzende zon’ voor crossen in (opnieuw) Kansai (3 december), Tokio (11 december) en Noto (17 december).