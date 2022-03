Jumbo-Visma bindt met bezorgservice Gorillas nieuwe co-sponsor

Jumbo-Visma gaat vanaf 1 juli 2022 samenwerken met Gorillas. De van oorsprong Duitse bezorgservice verbindt zich als partner aan de Nederlandse WorldTour-ploeg. Vanaf de start van de Tour de France zal het rood-witte logo van Gorillas prijken op het tenue van de geel-zwarten. Het partnership is in eerste instantie getekend voor tweeënhalf jaar, tot het einde van 2024 dus.

Gorillas is opgericht in mei 2020 in de Duitse hoofdstad Berlijn met als doel om dagelijkse boodschappen vanuit zogenoemde darkstores binnen tien minuten bij de klant thuis te bezorgen middels een flitsbezorging via een fietskoerier. Het bedrijf werd groot tijdens de coronapandemie en ging al snel internationaal. De hoofdsponsor van de Nederlandse ploeg Jumbo Supermarkten werkt al intensief samen met het Duitse bedrijf, waar mensen via een eigen app hun boodschappen kunnen bestellen tegen nagenoeg dezelfde prijs als in de fysieke supermarkt. Onder meer in Rotterdam en Groningen is Gorillas actief.

“Met Gorillas heeft de wielerploeg een vanzelfsprekende link”, vertelt algemeen directeur Richard Plugge. “Ook bij ons draait alles om tijdwinst op de fiets. En net als Gorillas zijn wij innovatief en ambitieus. Gorillas bezorgt in steden binnen enkele minuten je boodschappen, tijdwinst voor de consument. Daarnaast is fietsen groen, gezond en de oplossing voor de vastzittende binnensteden; een boodschap die het wielrennen in zich draagt en Gorillas tot uiting brengt. Met dit partnership kunnen wij bijdragen aan de wereldwijde bekendheid voor de online boodschappendienst. Het is een prachtige combinatie.”

Jumbo Supermarkten en Gorillas maakten vorige week bekend dat zij hun begin dit jaar gesloten partnership verder versterken. Het co-sponsorschap van Jumbo-Visma is onderdeel van deze samenwerking.