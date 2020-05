Colombiaanse wielerfederatie werkt aan oplossing voor reisverbod renners vrijdag 22 mei 2020 om 14:09

De Colombiaanse wielerfederatie is druk bezig om een oplossing te vinden voor renners die over een tijdje naar Europa moeten reizen voor onder meer de Tour de France. “We zijn in gesprek met de regering. Er zullen geen problemen zijn”, zo vertelt Mauricio Vargas, de voorzitter van de wielerbond.

De 107e editie van de Tour de France begint op 29 augustus in het Zuid-Franse Nice, maar de vraag is of renners als Egan Bernal, Nairo Quintana en Fernando Gaviria tegen die tijd aan de start zullen staan. De Colombiaanse regering is namelijk van plan om het internationaal vliegverbod te verlengen tot 31 augustus, zo liet Angela María Orozco als minister van Transport weten.

Het was aanvankelijk onduidelijk of topsporters een uitzonderingspositie krijgen van de Colombiaanse overheid, maar Vargas maakt zich als voorzitter van de wielerfederatie geen zorgen. “We zijn momenteel in gesprek met president Iván Duque, minister van Transport Orozco en minister van Sport Ernesto Lucena.”

“De renners moeten op tijd naar Europa kunnen reizen, zodat ze ook kunnen meedoen aan de belangrijkste wedstrijden in aanloop naar de Tour de France, de Tour zelf en andere belangrijke wedstrijden. We zijn op dit moment bezig om het te regelen, er zullen straks geen problemen zijn”, aldus Vargas.