Nick Doup • woensdag 11 oktober 2023 om 19:34

Godon en Johannessen kijken uit naar heuvelklassiekers in 2024: “Alles is mogelijk”

Dorian Godon en Tobias Halland Johannessen hebben in de slotweek van het wielerjaar 2023 nog even hun visitekaartje afgegeven. De Fransman van AG2R Citroën was in de oplopende finish van de Giro del Veneto de betere van de Noor van Uno-X. De kans bestaat dat ze elkaar volgend jaar in de heuvelklassiekers weer treffen, want beiden hebben daar een groot doel van gemaakt, vertellen ze aan WielerFlits.

“Ik won niet meer sinds de Brabantse Pijl, dus dat was een lange periode zonder zege”, lacht Godon na afloop van de finish, nabij de Basilica di Monte Berico in Vicenza. Die overwinning in de Brabantse Pijl kon de Fransman echter geen vervolg geven. “Ik was soms goed en soms niet. Ik reed slechte wedstrijden en kwam ook ten val. Ik viel ook nog buiten de selectie voor de Tour de France, dus had ik een zware zomer.”

Nadat Godon de Vuelta a España wel wist uit te rijden, is hij nu wel in vorm. “Ik ben hard gaan werken om weer te kunnen winnen. Ik wilde graag dit seizoen nog eens op de eerste plaats staan en ben nu dan ook erg trots op mezelf.”

In 2024 zullen de ogen in de heuvelklassiekers toch enigszins op de 27-jarige coureur gericht zijn. Daar gaat hij zich ook op toeleggen. “Ik ga waarschijnlijk meer eendagskoersen rijden. Ik reed dit seizoen bijvoorbeeld veel wedstrijden als Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné, maar met alle klassementsrenners zijn er daar weinig kansen. Daarom wil ik mij meer focussen op de eendagswedstrijden.”



‘Ik hoop Strade Bianche te rijden, dat is mijn droomkoers’

Datzelfde geldt voor Tobias Halland Johannessen, tweede in de Giro del Veneto na een sterke sprint. “Ik voelde mij heel goed en denk dat als de finish 50 meter verder had gelegen, dat ik het gehaald had. Maar een tweede plaats is ook goed voor ons”, aldus de jonge klimmer van Uno-X.

Door de goede prestaties van dit jaar mag de Noorse formatie volgend jaar alle eendagskoersen in de WorldTour rijden, dus ook alle heuvelklassiekers. En als je start… “Daar is alles mogelijk”, lacht hij. “We mogen starten, dat is al een zekerheid. Volgend jaar gaan we weer all in en rijden we een nog mooier programma dan dit jaar. Ik hoop ook dat ik Strade Bianche mag rijden, dat is mijn droomkoers. Daar kijk ik heel erg naar uit.”

“De hele ploeg wordt sterker, we krijgen er nieuwe renners bij”, kijkt Johannessen vooruit. “Ik zie het positief in voor 2024. Na een nog betere winter zullen we nog sterker terugkomen volgend seizoen.”