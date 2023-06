Gleb Syritsa wil WK wielrennen rijden, maar is in afwachting van visum

Gleb Syritsa is mogelijk de enige Rus die we in actie gaan zien op het WK wielrennen in Glasgow. De renner van Astana Qazaqstan heeft toestemming van de UCI om als ‘individuele, neutrale atleet’ deel te nemen aan grote kampioenschappen onder de vlag van de UCI. Hij heeft daarvoor nog wel een visum nodig, vertelde hij aan WielerFlits.

De 23-jarige Syritsa brak vorig jaar door met een ritzege in de Tour de Langkawi en tweede plaatsen in de Arctic Race of Norway en de Ronde van Slowakije. Die uitslagen behaalde hij als stagiair van het WorldTeam van Astana Qazaqstan, dat hem daarop een tweejarig contract aanbood.

Syritsa rijdt sinds de oorlog in Oekraïne rond onder de neutrale vlag. De UCI bood renners uit Rusland en Belarus de kans om zich aan te melden als ‘individuele, neutrale atleet’ om deel te nemen aan WK’s, Wereldbekers en continentale kampioenschappen. Syritsa was de eerste wegrenner die toestemming daarvoor kreeg. Inmiddels hebben meer Russen en Belarussen groen licht gekregen, waaronder Alexandr Riabushenko en Alena Amialiusik.

Visum

Aan WielerFlits laat Syritsa weten graag het WK op de weg te willen rijden in Glasgow, begin augustus. De enige hindernis die hij nog moet overwinnen is het verkrijgen van een visum voor Groot-Brittannië. Mensen met een Russisch paspoort die voor werk daar naartoe reizen, hebben die nodig. Syritsa heeft nog een kleine twee maanden om dat in orde te krijgen.

Naast het WK op de weg heeft de coureur van Astana Qazaqstan ook het WK Gravel van eind dit seizoen in zijn achterhoofd om te rijden. Ook dat kampioenschap valt onder de UCI.

