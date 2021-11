Giuseppe Martinelli: “Mijn wens is dat Vincenzo Nibali vrij kan koersen”

Giuseppe Martinelli is volgend jaar een van de belangrijke stafleden bij Astana Qazaqstan, waar Alexander Vinokourov weer de macht heeft gegrepen. De 66-jarige oud-wielrenner gaat er weer samenwerken met Vincenzo Nibali, die terugkeert in Kazachstaanse dienst. “In mijn hart hoopte ik dat hij terug zou komen”, vertelt Martinelli aan Tuttobiciweb.

“We hebben elkaar nooit als tegenstanders beschouwd”, zegt Martinelli over Nibali, die de afgelopen vijf seizoenen voor Bahrain Merida en Trek-Segafredo uitkwam. “Alleen ik vreesde dat het bijna onmogelijk was om hem nog terug te krijgen. Maar ik ben erg blij om weer aan het werk te gaan met Vincenzo. Mijn wens is dat hij volgend jaar vrij kan koersen, zonder zich zorgen te maken over de uitslag.”

Toch weet de Italiaanse manager dat de Haai van Messina een andere status heeft. “Als Nibali koerst, verwacht iedereen altijd dat hij zal meedoen voor het klassement. Maar bij Astana vindt hij een staf waarmee hij veel heeft gewonnen en een plek waar hij zich thuisvoelt. Dat heeft hem overtuigd. Hij wilde terug naar de tijd dat hij goed was”, aldus Martinelli.

López, Moscon en Conti

Astana Qazaqstan kan in 2022 ook beschikken over Miguel Ángel López en Gianni Moscon. Zij komen over van respectievelijk Movistar en INEOS Grenadiers. “López leek perfect bij Movistar te passen, maar na de Vuelta keerde hij opeens terug”, zegt Martinelli. “Hij was met tegenzin vertrokken bij ons, maar het budget stond ons niet toe om hem te behouden. Ik ben ervan overtuigd dat hij weer op niveau zal zijn, want in de Astana-trui haalde hij het podium in de Giro en de Vuelta.”

Ook Moscon krijgt het kopmanschap toegewezen bij Astana Qazaqstan. “Na zo hard gewerkt te hebben voor anderen, krijgt hij hier meer dan een keer de kans om een koers te winnen. Ik kijk dan naar de klassiekers, van Milaan-San Remo tot en met Parijs-Roubaix”, geeft de ploegleider aan.

Ook met de komst van Valerio Conti van UAE Emirates is Martinelli blij. “Hij droeg het roze al en won een Vuelta-rit, en daarna is hij flink verbeterd. Hij is slim, rijdt graag in dienst van de ploeg, maar kan ook een rol spelen als kopman. […] Het is wel jammer dat we Matteo Sobrero zijn kwijtgeraakt (aan BikeExchange-Jayco, red.), met wie we het Italiaans tijdritkampioenschap wonnen. Maar we zijn blij met de ploeg die we hebben voor volgend jaar.”