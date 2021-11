Gianni Moscon: “Bij Astana blijven ze zeggen dat ik de klassiekerkopman word”

Gianni Moscon krijgt bij zijn nieuwe ploeg Astana Qazaqstan het kopmanschap toegewezen in de klassiekers. Dat vertelde de Italiaanse eendagsspecialist die deze winter na zes seizoenen INEOS Grenadiers verlaat, in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

Voor Moscon (27) voelt zijn stap naar Astana Qazaqstan als een nieuwe start. “Ik heb de laatste jaren vaak in dienst van de ploeg gewerkt, maar bij Astana Qazaqstan blijven ze zeggen dat ze willen dat ik de kopman van de klassiekersploeg word. Ik zal nooit zeggen dat de afgelopen jaren verspild waren. Ik heb veel ervaring opgedaan en een aantal goede momenten gehad: ik heb vier grote rondes gereden en we hebben ze allemaal gewonnen. Ik weet dat ik niet veel gewonnen heb maar of dat te weinig is of niet, dat zullen we in de komende seizoenen wel merken.”

Er waren momenten dat de Italiaan het plezier in het fietsen verloor. “Maar dit jaar heb ik genoten. Ik denk dat ik bij Astana nog zorgelozer kan zijn en als je zo koerst, behaal je je beste resultaten.”

Hartproblemen

Eind vorige maand werd bekend dat Moscon onderzoeken had laten doen naar een onregelmatig hartritme. Daar had hij in het najaar, onder meer tijdens het WK, meerdere keren last van. “Ik kreeg de diagnose van een extra elektrische verbinding, een soort kortsluiting. Ik was bezorgd. Maar toen ik me realiseerde dat het niet levensbedreigend was en wist dat ik kon blijven koersen, was dat een opluchting. Ze hebben een recorder geïmplanteerd om alles te registreren, zodat ze de volgende keer als het gebeurt, weten waar ze moeten ingrijpen.”

Moscon gaf toe dat hij vaak heeft teruggedacht aan Parijs-Roubaix, waar hij indruk maakte met een lange solo en op weg leek naar de overwinning. Maar een lekke band en een val nekten hem. “Ik heb er veel over nagedacht, maar ik had niets anders kunnen doen. Het was niemands schuld. Het is makkelijker om koersen te verliezen dan ze te winnen. In de finale van de koers, toen ik voorbij werd gereden, was ik zo moe dat ik aan niets anders kon denken dan aan de finish te komen. Ik hoopte dat Sonny Colbrelli zou winnen om de pijn van mijn dag te verzachten.”

De Italiaan is vastberaden om komend seizoen terug te keren naar de kasseiklassieker. “Ik weet niet waarom ik van Roubaix hou, het is zoals wanneer je instinctief van iemand houdt. Misschien is het omdat het een unieke koers is. Of het feit dat het voor hardrijders is.”

Kritiek

Moscons reputatie in het peloton is niet onbesproken. Verschillende keren werd hij gestraft voor zijn gedrag. Hij negeert echter de kritiek op social media. “De kritiek is misschien logisch vanwege mijn verleden. Maar het interesseert me niet wat mensen op social media over me schrijven. Ik voel me er niet door beledigd. Ik voel me liever goed bij de mensen van wie ik hou, degenen die me kennen zoals ik echt ben. Op social media kijk ik gewoon naar tractoren, dat is waar ik echt gepassioneerd over ben”, aldus de Italiaanse boerenzoon.