Giro-organisatie annuleert voorstelling roze trui na overlijden Davide Rebellin

De organisatie van de Giro d’Italia zou woensdagavond in Milaan de nieuwe roze trui presenteren, maar de voorstelling is na de plotselinge dood van Davide Rebellin voor onbepaalde tijd uitgesteld.

“Ik denk dat het een noodzakelijke beslissing is”, laat koersdirecteur Mauro Vegni namens RCS weten aan de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “We kunnen nu geen feest vieren op een dag van rouw. De eerste gasten druppelden al binnen, maar het is onmogelijk om dit evenement te laten doorgaan. Dit raakt ons van dichtbij. Onze gedachten gaan uit naar Davide en zijn familie in deze verschrikkelijke periode.”

In plaats van de presentatie van de nieuwe roze trui, hielden de aanwezigen in Milaan een minuut stilte ter nagedachtenis aan de betreurde Rebellin. De Italiaanse wielrenner, die dit jaar officieel een punt zette achter zijn lange carrière, werd woensdag in Montebello Vicentino aangereden door een vrachtwagen. Het dodelijke ongeval gebeurde even voor het middaguur. De uitgerukte hulpdiensten konden niets meer betekenen toen zij bij het ongeval waren aangekomen. Rebellin was op slag dood.

Rebellin mocht in zijn lange wielerloopbaan zesmaal de roze trui aantrekken. Dat deed hij in de Giro van 1996. “Mijn gedachten zijn bij Davide, een man die vele jaren actief was in de wielersport en ons veel vreugdevolle momenten heeft bezorgd. Ik denk niet dat er ooit een renner is geweest die zo lang actief was. Maar zijn leeftijd maakte deel uit van zijn manier van sportbeleving”, aldus Vegni.