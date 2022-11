Davide Rebellin op 51-jarige leeftijd overleden na aanrijding

Davide Rebellin is op 51-jarige leeftijd om het leven gekomen. De Italiaanse wielrenner, die dit jaar officieel een punt zette achter zijn lange carrière, werd woensdag in Montebello Vicentino aangereden door een vrachtwagen.

Meerdere Italiaanse media bevestigen dat het gaat om Rebellin. Het dodelijke ongeval gebeurde even voor het middaguur. Een vrachtwagen zou een kruising opgereden zijn en daarbij een fietser aangereden hebben. De chauffeur is na het ongeval doorgereden. De politie onderzoekt nog of de chauffeur doorhad dat er een aanrijding had plaatsgevonden, en is nog op zoek naar de bestuurder.

Op 16 oktober reed Rebellin in zijn laatste professionele wedstrijd in de Veneto Classic. Hij sloot daar een carrière van dertig seizoenen af, waarin hij onder meer drie keer de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, Tirreno-Adriatico, Parijs-Nice, de Clásica San Sebastián wist te winnen. De laatste jaren koerste Rebellin bij kleinere ploegen op continentaal niveau, maar wist hij – ondanks zijn hoge leeftijd – nog wel respectabele uitslagen te rijden in het profpeloton.