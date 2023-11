maandag 20 november 2023 om 17:09

‘Giro d’Italia rekent volgend jaar op komst van twee erkende namen op rondegebied’

Het is nog bijna een half jaar wachten op de start van de 107e editie van de Giro d’Italia, maar er wordt al druk gespeculeerd over het deelnemersveld. Volgens La Gazzetta dello Sport zullen oud-winnaar Nairo Quintana en Simon Yates in 2024 aan de start verschijnen van La Corsa Rosa.

De Italiaanse sportkrant is zeker: Nairo Quintana en Simon Yates zijn volgend jaar te bewonderen in de Ronde van Italië. Quintana, die in 2024 weer zal uitkomen voor Movistar, stond twee keer eerder aan de start van de Giro. Bij zijn eerste deelname in 2014 kroonde hij zich ook meteen tot eindwinnaar. Drie jaar later (in 2017) deed hij ook volop mee voor de eindoverwinning, maar werd hij in de slottijdrit uit het roze gereden door Tom Dumoulin.

Simon Yates wist de Giro nog niet te winnen in zijn carrière, al leek hij in 2018 wel lang op weg naar de eindoverwinning. De Britse klimmer heerste dat jaar in de eerste twee Giro-weken, maar kwam in de slotweek alsnog de man met de hamer tegen. Verder werd Yates achtste in de Giro van 2019 en derde in de editie van 2021. Bij zijn (voorlopig) laatste deelname aan de Giro, in 2022, won hij twee etappes.

Eerder liet Geraint Thomas, de nummer twee van de voorbije Ronde van Italië, al doorschemeren dat hij denkt aan een nieuwe Giro-deelname. Verder lijkt alles te wijzen op een Giro-debuut van Wout van Aert. “Wat mijn hoofddoel is voor 2024? Voornamelijk de Giro d’Italia”, gaf de Belg van Jumbo-Visma vorige week nog aan in gesprek met een Colombiaanse wielerwebsite.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou de sportieve leiding van Visma-Lease a Bike, zoals de ploeg vanaf 1 januari heet, geloven in een top 5-notering in het eindklassement voor Van Aert.