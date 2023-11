vrijdag 17 november 2023 om 10:58

Geraint Thomas: “In mijn laatste jaar wil ik volledig klassiek voorjaar rijden”

Dat Geraint Thomas een veelzijdig renner is, laat zijn palmares zien. De voormalig winnaar van de Tour de France focust zich ook in 2024 nog op het rijden van grote rondes, maar sluit niet uit dat hij het jaar erop weer voorjaarsklassiekers gaat rijden. “Dat is toch hoe het voor mij begonnen is”, vertelt Thomas aan GCN.

Voor komend seizoen hint de Welshman van INEOS Grenadiers op deelname aan de Giro d’Italia én de Tour de France. In de Italiaanse ronde werd hij afgelopen jaar nog knap tweede in de Giro achter Primož Roglič.

Dat Thomas opnieuw aan een Giro-deelname denkt, sluit een serieuze voorjaarscampagne – met daarin kasseienkoersen – uit. “Volgend jaar gaat dat niet lukken, denk ik. Misschien als ik alleen de Tour rijd, dan kan ik wat klassiekers rijden. Maar dan moet je ze ook allemaal rijden”, vindt Thomas.

“Ik denk niet dat je zomaar een of twee klassiekers kan rijden”, weet de 37-jarige coureur die in 2015 nog de E3 Harelbeke won. “Je moet dan echt een volledig voorjaar rijden, misschien kan dat in 2025. Dat zou ik heel graag doen in mijn laatste jaar, want dat is toch waar het voor mij begonnen is.”

Een Britse Tourwinnaar die zijn carrière afsluit met een klassiek voorjaar? Dat kennen we ergens van. “Het zou een beetje zijn zoals Brad (Bradley Wiggins in 2015, red.) maar ik zou dan niet afsluiten met Parijs-Roubaix. Ook al ging hij nog wel een beetje door daarna. Maar in 2025 zou ik echt graag teruggaan naar de klassiekers.”