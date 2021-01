‘RCS presenteert begin februari parcours Giro d’Italia 2021’

Het is nog even wachten op het parcours van de Giro d’Italia 2021, maar volgens Il Messaggero Veneto weten we begin februari hoe het nieuwe parcours van de Ronde van Italië eruit gaat zien. De lokale krant schetst al voorzichtig de eerste contouren.

Volgens Il Messaggero Veneto krijgen de renners na twee weken een bergetappe voorgeschoteld met finish op de mythische Monte Zoncolan, dit keer vanuit Sutrio. De Zoncolan is een van de zwaarste beklimmingen in Europa gezien de gemiddelde stijgingsgraad van ruim 10%, met pieken tot ver boven de 20%. Chris Froome (Giro 2018) is voorlopig de laatste winnaar op de Monte Zoncolan.

Als we de laatste geruchten mogen geloven, kiest de organisatie één dag na de ‘Zoncolan-etappe’ voor een heuvelachtige rit van Grado naar Gorizia. De zestiende etappe is er dan weer een voor de pure klimmers, gezien de finish op Tre Cime di Lavaredo. Ook deze beklimming is onlosmakelijk verbonden met de Giro d’Italia.

Grande Partenza

De eerste grote ronde van het seizoen lijkt dit jaar te starten in Turijn. Verder passeert de 104e Giro d’Italia de Toscaanse kust en is de Giro-organisatie van plan om een bezoekje te brengen aan Ravenna, aangezien de beroemde Italiaanse dichter en schrijver Dante Alighieri precies 700 jaar geleden overleed in deze stad in het noordoosten van Italië.