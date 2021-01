Nairo Quintana denkt aan Giro d’Italia: “Het is een optie”

Nairo Quintana heeft in een interview met W Radio laten weten te denken aan de eerstvolgende editie van de Giro d’Italia. “Het is een optie. Ik heb interesse, de ploeg denkt aan de Giro en ook de organisatie staat er niet onwelwillend tegenover”, aldus de Colombiaanse klimmer.

La Gazzetta dello Sport liet begin januari al ontvallen dat Nairo Quintana dit jaar weer eens de Giro d’Italia wil betwisten. De Colombiaanse klimmer van Arkéa-Samsic, die nog altijd herstellende is van een knieblessure, won in 2014 de Ronde van Italië en werd drie jaar later nog eens tweede achter Tom Dumoulin.

De inmiddels 30-jarige Quintana reed tot dusver slechts tweemaal de Giro d’Italia en de vraag is of hij dit jaar weer eens zal deelnemen aan de eerste grote ronde van het seizoen. Zijn ploeg Arkéa-Samsic is namelijk afhankelijk van een wildcard en er zijn ook vier Italiaanse ProTeams in de race voor slechts twee uitnodigingen.

Quintana heeft echter wel vertrouwen in een goede afloop. “Ik weet niet precies hoe de verhoudingen liggen, maar we hebben interesse in een wildcard. Een terugkeer naar de Giro, het zou wel fantastisch zijn. Ik heb er in het verleden goed gepresteerd. Ik weet zeker dat ik dit jaar zal deelnemen aan de Tour, maar de Giro is ook een optie.”