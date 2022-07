‘Giro d’Italia 2023 gaat van start in Pescara’

De Tour de France staat op het punt van beginnen, maar er sijpelt ook nieuws over de Giro d’Italia naar buiten. Volgens Tuttobiciweb gaat Pescara in 2023 de Grande Partenza organiseren. De laatste formaliteiten zouden worden afgerond.

De gemeente Pescara, de regio Abruzzen en organisator RCS Sport zijn naar verluidt heel dicht bij een akkoord. Vorige maand werd al gesproken over een start in de Abruzzen, maar toen wilde lobbyist Maurizio Formichetti er nog niet te veel over uitweiden.

Het plan is om in de eerste etappes een groot deel van de provincies in de regio Abruzzen aan te doen. Naast Pescara hebben ook steden als L’Aquila en Chieti aangegeven de Giro d’Italia te willen ontvangen.

Nu de keuze van RCS op Pescara lijkt te vallen, lijkt een streep te kunnen worden gezet door buitenlandse starts in Slovenië of Turkije. Die landen maakten ook nog kans om de Grande Partenza van 2023 te organiseren.